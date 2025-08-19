I veckan genomför polisen kontroller på flera håll runt om i landet.

Tillsammans med andra myndigheter inom och utanför rättsväsendet har polismyndigheten i uppdrag att, genom olika typer av insatser, minska brottsligheten.

Men man ska också öka människors trygghet. En del av detta arbete sker på Sveriges vägar där man "ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott" i just den miljön, enligt den egna webbsidan.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ett sådant brott är hastighetsöverträdelser och under denna vecka har myndigheten ett särskilt fokus på just detta.

Polisen genomför särskild insatsvecka

Mellan den 18 och 24 augusti genomför nämligen polisen en nationell insatsvecka med fokus på hastighetskontroller i tätbebyggda områden.

Med den skarpa uppmaningen "Följ skyltad hastighet – rädda liv" som rubrik förklarar polisen, i ett nytt pressmeddelande, hur man valt att genomföra insatsveckan under denna vecka sedan många barn i låg- och mellanstadieålder nu börjar i skolan efter sommarlovet.

– Vi kommer att lägga extra fokus på hastighetskontroller i områden där det är många människor i rörelse, till exempel bostadsområden, stadskärnor och utanför skolor och förskolor. Nu när sommarlovet är slut för många barn borde det vara en angelägenhet för alla att de ska kunna röra sig tryggt till och från skolan, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen, i pressmeddelandet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Skillnad mellan liv och död"

Att barn är i rörelse just nu, på väg till och från skolan, ställer stora krav på bilisterna, enligt polisen. Detta gäller även i områden där hastigheterna är relativt låga.