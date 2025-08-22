Obehagligt fynd i glassen – nu utreder Triumf

Nio avrivna naglar i en glassburk – det var verkligheten för en kund som ville svalka sig i sommarvärmen. Nu utreder Triumf hur det kunde hända.

Det var i somras när en kund köpte sin favoritglass från märket Triumf för att svalka sig i värmen som han möttes av en obehaglig överraskning.

I glassburken låg nio avrivna naglar – något kunden snabbt dokumenterade och skickade till tillverkaren. När han inte fick någon respons valde han att kontakta både Livsmedelsverket och kommunen.

– Konsumenten i fråga har kontaktat oss och hittat nio stycken, vad det ser ut som avrivna naglar. Han kontaktade oss under sommaren och har fått en första återkoppling, säger Moa Frisk, Marknadschef på Triumf, till Göteborgs-Posten.

Utredningen dröjde under sommaren

På grund av lägre bemanning under sommaren dröjde det innan en utredning drogs igång, men nu har företaget tagit tag i det för att försöka få klarhet i hur detta kan ha gått till. Dessutom har de har de bett om ursäkt och erbjudet ersättning till kunden.

Det är ännu oklart om naglarna hamnade i glassen i Triumfs fabrik eller tidigare i produktionskedjan.

Även burkleverantören har genomfört en egen utredning, men inte kunnat fastställa hur eller var kontamineringen skedde.

Litar på sin personal

Risken att det finns naglar i fler produkter menar Moa Frisk är mycket osannolik. Produkterna kontrolleras både i vikt och med hjälp av detektorer, vilket ska säkerställa att allt som avviker snabbt kan sållas bort – trots det hade ändå naglarna lyckats hamnat i ett glasspaket.

Men på Triumf tror de inte att naglarna har hamnat i glassburken av någon som medvetet stoppat dit dem.