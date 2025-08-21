Mediciner kan bli dyrare och svårare att få tag på i Europa

Donald Trumps nya prisstrategi för läkemedel i USA kan slå hårt mot europeiska patienter. Nu varnar experter för dyrare mediciner, förseningar och sämre vård i EU.

Ett nytt initiativ från USA:s president Donald Trump kan få oväntade konsekvenser för patienter i Europa. Genom att tvinga läkemedelsbolag att sänka priserna i USA – till nivåer som matchar de lägsta i andra höginkomstländer – riskerar tillgången till nya mediciner i Europa att minska.

USA pressar och Europa betalar priset

Trumps så kallade "most favored nation"-strategi innebär att läkemedelspriser i USA ska spegla de lägsta priserna i jämförbara länder. Den här politiken, som nu är på väg att sjösättas efter ett första försök 2020, möts av stark kritik från både europeiska experter och läkemedelsbranschen, rapporterar Politico.

Eftersom USA är världens största läkemedelsmarknad skulle en prispress där slå hårt mot företagens intäkter globalt. Men istället för att sänka priserna i USA, kan bolagen välja att höja priserna eller fördröja lanseringar i mindre lönsamma marknader – som flera europeiska länder.

Risk för sämre vård i Europa

Flera aktörer varnar nu för att detta kan få allvarliga följder för europeiska patienter. Enligt Helmut Brand, professor i folkhälsa vid Maastricht University, finns risken att gapet mellan tillgången på nya mediciner i Västeuropa och Östeuropa växer ytterligare. Särskilt utsatta är mindre läkemedelsbolag, till exempel de som utvecklar behandlingar för sällsynta sjukdomar.

Alexander Natz, chef för den europeiska branschorganisationen Eucope, berättar att flera amerikanska bolag som tidigare planerat att lansera sina produkter i Europa nu tvekar.

– De var tidigare helt inställda på att lansera i Tyskland först – nu är de inte längre lika säkra, säger han.

Oklar framtid för europeisk läkemedelsindustri

Hur hårt politiken kommer att slå beror delvis på om USA väljer att basera prissättningen på offentliga listpriser eller på de hemliga nettopriserna efter rabatter. Om det senare blir fallet, kan effekten bli betydligt större än om det bara rör listpriser.

Samtidigt utreder USA även möjligheten att införa tullar på läkemedel, något som skulle kunna försvåra handeln ytterligare och höja priserna även där.

EU försöker förebygga skadorna

Europeiska läkemedelsaktörer uppmanar nu EU att agera. Branschorganisationen EFPIA vill att Europa ska bli mer attraktivt för investeringar inom forskning och innovation, bland annat genom att värdera nya mediciner högre och förbättra förutsättningarna för lansering.