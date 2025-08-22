Ny husdjurslag införs i hela EU – det här måste du göra

Snart blir det lag på att märka din hund eller katt – annars riskerar du att bryta mot EU:s nya djurskyddsregler. Det här måste alla husdjursägare känna till innan lagen träder i kraft.

En ny djurskyddslag är på gång inom EU – och den påverkar miljontals hund- och kattägare i hela unionen. Besöket hos veterinären blir inte bara viktigare, utan också obligatoriskt.

Alla husdjur ska märkas och registreras

Den 19 juni röstade Europaparlamentet ja till ett lagförslag som sätter nya minimikrav för avel, handel och skötsel av hundar och katter rapporterar Ruhr24.

En av de stora förändringarna är att samtliga hundar och katter i EU ska mikrochippas och registreras i en gemensam databas.

Syftet är att stoppa den omfattande illegala handeln med husdjur, en marknad som enligt EU-kommissionen genererar över 1,3 miljarder euro årligen.

Mer kostnader för djurägare

De nya reglerna gäller inte bara uppfödare och handlare – även vanliga husdjursägare omfattas. För att ge privatpersoner tid att anpassa sig införs övergångsperioder: hundägare får fem år på sig, kattägare hela tio år, innan märkning och registrering blir obligatorisk.

Men förändringen innebär också nya kostnader. Enligt Ruhr24 kostar normalt ett mikrochip mellan 50 och 100 euro, beroende på region och veterinär. Utöver detta tillkommer befintliga utgifter som foder, försäkringar och skatter.

Husdjur som förs in i EU från andra länder kommer också omfattas av tuffare regler. Registrering måste ske minst fem arbetsdagar innan djuret anländer, och mikrochip är ett krav redan vid inresan om djuret ska säljas vidare.

Uppfödare får hårdare krav

Nya minimistandarder i hela EU införs även för uppfödare – oavsett om det rör sig om småskalig eller storskalig verksamhet.

Bland annat krävs artanpassad miljö, regelbunden veterinärvård och förbud mot avel mellan nära släktingar. Det blir även olagligt att kedja hundar permanent eller använda smärtsamma halsband utan säkerhetsspärr.

När börjar lagen gälla?