Extremt farligt att göra vid åska – expertens varning

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 17:00
Genrebilder. Foto: Claudio Bresciani/TT & Johan Nilsson/TT

Det finns vissa saker man absolut inte ska göra när det åskar.
– Det kan vara extremt farligt, säger Vernon Cooray, professor i elektricitetslära​ vid Uppsala universitet.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Vädret

Enligt Vernon Cooray får omkring fem till sex personer ström i sig årligen i Sverige till följd av åska. Ofta av att ett annat föremål träffas först. 

– I dessa fall kan strömmen från blixten färdas genom kroppen och orsaka medvetslöshet. Att en person träffas direkt av blixten är mycket ovanligt, säger Cooray till Dagens Nyheter

Åtta personer till sjukhus i fjol

Så sent som i augusti i fjol fick åtta personer föras till sjukhus efter att ha tagit skydd under ett träd när det blixtrade. Personerna, som alla var i tonåren, hade befunnit sig på en fotbollsplan i samband med att åskan drog in. 

Enligt Cooray kan det vara farligt att stå tätt ihop i en stor grupp, eftersom strömmen från blixten kan hoppa från axel till axel. 

– Strömmen från blixten går genom kroppen från en fot och ut genom den andra. Om du håller fötterna ihop kan du minska sannolikheten att få ström genom kroppen, säger han. 

Gör aldrig detta när det åskar: "Extremt farligt" 

Det allra säkraste när det åskar är att söka skydd inomhus eller i en bil. Men har man inte möjlighet att göra det finns vissa saker man bör tänka på. 

– Försök att hålla er minst ett par meter ifrån varandra om ni är många. Håll inte varandra i händerna. Barn på Utflykt går ofta hand i hand, och det kan vara extremt farligt under ett åskoväder. Om en träffas av blixten kan strömmen gå längs hela kedjan av personer, avslutar Cooray. 

