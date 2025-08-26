En svenskfavorit lockar just nu turister med gratis flygbiljetter.

Thailändska myndigheter har beslutat att lansera en kampanj som ska ge 200 000 internationella turister en gratis inrikesflygning tur och retur, skriver Economic Times.

Anledningen är att turismen i Thailand är på nedgång. Myndigheter i landet hade förväntat sig omkring 39 miljoner besökare i år, men ändrat prognosen till 33 miljoner. Hittills i är det däremot bara 20 miljoner internationella turister som besökt landet.

Svenskparadiset skriker efter folk – lottar ut gratis resor

Flygbolagen som deltar i kampanjen är Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air och Thai Vietjet. Kampanjen pågår från augusti till december 2025, och gäller resor planerade mellan september och november i år.

"Initiativet syftar till att locka minst 200 000 utländska turister till destinationer över hela Thailand", säger Thailands turistminister Sorawong Thienthong.

Målet är att locka resenärer till andra platser än de solklara favoriterna, så som Bangkok, Phuket och Chiang Mai.