Svenskt byggföretag i konkurs – alla anställda får gå

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 13:00
En hantverkare som arbetar på ett tak och en annons i tidning om konkursbeslut.
2023 omsatte byggföretaget 88 miljoner kronor. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT, Anders Wiklund/TT & Janerik Henriksson/TT.

2023 omsatte byggföretaget drygt 90 miljoner kronor. Nu har de kastat in handduken och ansökt om konkurs.

Fredrika Fideli Hagberg
Fredrika Fideli Hagberg,
Reporter

Ämne:

Konkurs

Den 22 augusti blev Fredrik K Snickeri & Bygg AB en av de 1 195 byggföretag som hittills har gått i konkurs under 2025. Det var Byggnadsarbetaren först att rapportera om.

2014 blev det ett av Sveriges Gasellföretag och så sent som 2023 hade bolaget en omsättning på 88 miljoner kronor.

Byggföretag i konkurs – efter 20 år

Den generella trenden ger inte lika mörka utsikter för byggbranschen som den gjorde i fjol. Under juli 2025 gick 98 byggföretag i konkurs, motsvarande siffra för juli 2024 var 122. 

En av orsakerna bakom Fredrik K Snickeri & Byggs konkurs är att de inte kunde betala sina skatteskulder. 

– Det är tyvärr inte ovanligt för branschen. Det finns stora byggbolag som drabbats av samma problem, säger konkursförvaltare Erik M Gabrielsson, till Västerviks-Tidningen.

18 personer blir av med jobbet

I våras valde ledningen i Sehed-koncernen, som tog över företaget för två år sedan, att varsla stora delar av personalen på grund av ihållande lågkonjunktur och för få jobb i kommunen.

18 personer kommer till följd av konkursen att förlora jobbet, men om man ska tro Pål Wingren, styrelseledamot i Sehed-koncernen, finns det hopp för dessa. 

– Jag hoppas att det går att lösa så att flera av yrkesarbetarna, som i många fall är multihantverkare, kan jobba vidare i några av de andra verksamheterna vi har i Västervik, säger han till Byggnadsarbetaren.

