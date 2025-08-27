Ny studie: Alvedon och Ipren kan vara skadliga

Alvedon och Ipren kan bidra till ökad antibiotikaresistens. Det visar en ny studie.

Receptfria värktabletter som innehåller ibuprofen och paracetamol, som till exempel Ipren och Alvedon, kan bidra till antibiotikaresistens.

Om dessa typer av läkemedel skulle kombineras och användas samtidigt ökar risken för förstärkt resistens hos bakterier. Det visar en studie från University of South Australia, enligt Ekot.

Alvedon och Ipren bidrar till förstärkt antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att antibiotikaresistens är "ett allvarligt och växande folkhälsoproblem".

"Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och höga kostnader för sjukvården."

Antibiotikaresistens Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika, vilket innebär att infektioner som orsakas av dessa inte går att behandla.

Ju mer antibiotika som används, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Källa: Folkhälsomyndigheten.

I den australiensiska studien blev bland annat e-kolibakterier, som orsakar tarm- och urinvägsinfektioner, mer motståndskraftiga mot antibiotikabehandling.

"Vi måste vara mer uppmärksamma"

Rietie Venter, forskare och huvudförfattare, konstaterar dock i studien att man inte behöver sluta ta Ipren eller Alvedon helt.