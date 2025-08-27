Nyheter24
Ny studie: Alvedon och Ipren kan vara skadliga

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 20:30
Ipren och en förpackning med Alvedon.
Ipren och Alvedon bidrar till ökad antibiotikaresistens. Foto: Pontus Lundahl/TT & Jessica Gow/TT.

Alvedon och Ipren kan bidra till ökad antibiotikaresistens. Det visar en ny studie.

Fredrika Fideli Hagberg
Fredrika Fideli Hagberg,
Reporter

Läkemedel, Ipren, Alvedon

Receptfria värktabletter som innehåller ibuprofen och paracetamol, som till exempel Ipren och Alvedon, kan bidra till antibiotikaresistens. 

Om dessa typer av läkemedel skulle kombineras och användas samtidigt ökar risken för förstärkt resistens hos bakterier. Det visar en studie från University of South Australia, enligt Ekot.

LÄS MER: Mediciner kan bli dyrare och svårare att få tag på i Europa

Alvedon och Ipren bidrar till förstärkt antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att antibiotikaresistens är "ett allvarligt och växande folkhälsoproblem".

"Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och höga kostnader för sjukvården."

Antibiotikaresistens

  • Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika, vilket innebär att infektioner som orsakas av dessa inte går att behandla.
  • Ju mer antibiotika som används, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. 

Källa: Folkhälsomyndigheten.

I den australiensiska studien blev bland annat e-kolibakterier, som orsakar tarm- och urinvägsinfektioner, mer motståndskraftiga mot antibiotikabehandling.

MISSA INTE: Ät inte din medicin så här – kan ge allvarliga konsekvenser

"Vi måste vara mer uppmärksamma"

Rietie Venter, forskare och huvudförfattare, konstaterar dock i studien att man inte behöver sluta ta Ipren eller Alvedon helt. 

– Det betyder inte att vi ska sluta använda dessa läkemedel men vi måste vara mer uppmärksamma på hur de samverkar med antibiotika.

LÄS MER: Högkostnadsskydd 2025: Det gäller för läkemedel från 1 juli

