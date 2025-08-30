Postnord slutar med dessa transporter – från 1 september

Postnord har en historia som sträcker sig drygt 400 år tillbaka i tiden. Under dessa sekel har mycket hänt, med både svenskarnas vanor och logistiken kring olika typer av försändelser.
Till en början var det drängar, och sedermera hästar, som användes för transporterna, men med den teknologiska utvecklingen har leveranserna också förändrats.
"Dåtidens PostNord blev på 1800-talet bland de första i Europa att köpa in ångbåtar för snabbare leveranser och har sedan dess varit grunden för Sveriges logistik. Redan 1903 testades den första bilen för transporter och 1920 öppnades den första reguljära postlinjen", skriver företaget på den egna hemsidan.
Under 1990-talet kunde man skönja en en negativ utveckling när det kom till postförsändelser och man såg en tydlig förändring i svenskarnas vanor: Allt fler tog emot och skickade paket, snarare än brev.
Med minskande brevvolymer valde man att stänga alla postkontor, vilka var anpassade för att dela ut just brev snarare än paket. Och nu, när Postnord tar bort ett av deras transportsätt för brev, pekar man just på denna negativa trend som en av anledningarna till beslutet.
MISSA INTE: Sluta jobba och gå i pension – så lyckas du bäst
Postnords flygtransporter av brev upphör
Om bara några dagar kommer nämligen Postnord upphöra med flygtransporter av brev.
"Samhällets digitalisering, sjunkande brevvolymer och minskad efterfrågan på snabb brevkommunikation gör att Postnord kommer att ersätta flygtransporter av brev med markbunden transport från och med 1 september", skriver företaget på den egna hemsidan och fortsätter vidare:
"Majoriteten av flödena kommer att förbli oförändrade, eftersom det endast är en mycket begränsad del av brevvolymerna som flygs. Vi kommer fortsatt att erbjuda 1:a-klasstjänster med utdelning dag ett och två för den stora merparten av volymerna. Det är framför allt långväga transporter som kan få en extra leveransdag."