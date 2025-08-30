Postnord slutar med dessa transporter – från 1 september

Postnord har, bland annat på grund av samhällets digitalisering och sjunkande brevvolymer, valt att slopa ett av företagets transportsätt. Detta från och med den 1 september.

Postnord har en historia som sträcker sig drygt 400 år tillbaka i tiden. Under dessa sekel har mycket hänt, med både svenskarnas vanor och logistiken kring olika typer av försändelser.

Till en början var det drängar, och sedermera hästar, som användes för transporterna, men med den teknologiska utvecklingen har leveranserna också förändrats.

"Dåtidens PostNord blev på 1800-talet bland de första i Europa att köpa in ångbåtar för snabbare leveranser och har sedan dess varit grunden för Sveriges logistik. Redan 1903 testades den första bilen för transporter och 1920 öppnades den första reguljära postlinjen", skriver företaget på den egna hemsidan.

Postkontoren ersattes av postombud belägna i anslutning till matbutiker och liknande. Foto: Peter Lydén/TT

Under 1990-talet kunde man skönja en en negativ utveckling när det kom till postförsändelser och man såg en tydlig förändring i svenskarnas vanor: Allt fler tog emot och skickade paket, snarare än brev.

Med minskande brevvolymer valde man att stänga alla postkontor, vilka var anpassade för att dela ut just brev snarare än paket. Och nu, när Postnord tar bort ett av deras transportsätt för brev, pekar man just på denna negativa trend som en av anledningarna till beslutet.

Foto: Oscar Olsson/TT

Postnords flygtransporter av brev upphör

Om bara några dagar kommer nämligen Postnord upphöra med flygtransporter av brev.

"Samhällets digitalisering, sjunkande brevvolymer och minskad efterfrågan på snabb brevkommunikation gör att Postnord kommer att ersätta flygtransporter av brev med markbunden transport från och med 1 september", skriver företaget på den egna hemsidan och fortsätter vidare: