Polisen varnar allmänheten – ring inte numret

Publicerad: 28 aug. 2025, kl. 18:00
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT, Polisen & Johan Nilsson/TT

Polisen varnar för nya fall av telefonbedrägerier.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

De senaste fallen har anmälts i Västernorrland och Jämtland, skriver polisen på sin hemsida

Polisens varning: Ring inte numret

Den utsatta ska ha fått ett sms där det står att man har en skuld som måste betalas. Därefter uppmanas mottagaren att ringa ett nummer, men när man ringer hamnar man hos en falsk bank och luras att föra över pengar till bedragare. 

Bedragarna ska även ha uppmanat de utsatta personerna att lämna över värdesaker, så som guld och bankkort, till en "civilpolis" som ska komma och hämta upp det. 

"Polisen vill varna allmänheten för denna typ av bedrägerier. Lämna aldrig ut BankID eller kontokortsuppgifter via sms eller telefon. Polisen arbetar heller inte på det sättet som bedragarna beskriver", skriver polisen. 

Så gör du en anmälan om bedrägeri 

Polisen uppmanar även folk som blivit utsatta att göra en anmälan. Gäller det kortbedrägeri går det att göra en anmälan via polisens hemsida, om man har ett svenskt personnummer och samordningsnummer. För övriga bedrägerier bör man ringa 114 14 eller besöka en polisstation. 

