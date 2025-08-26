Anmäl direkt – om det här händer med din registreringsskylt

Man ska vara rädd om registreringsskyltarna på bilen – och i vissa fall ska man till och med göra en polisanmälan.

Registreringspliktiga fordon i Sverige får inte köras utan att vara försedda med en eller flera registreringsskyltar.

Dessa kan skilja sig åt i storlek och färg beroende på vad det rör sig om för fordon. Gemensamt, oavsett vilken registreringsskylt det rör sig, är att de inte får se ut hur som helst.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur all typ av "försämring av läsbarheten", som polisen uttrycker det, är ett lagbrott. Det kan då handla om att skylten är smutsig, täckt av snö eller felvinklad – oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt.

I de fall då din regplåt är oläslig ska du ansöka om en ny. Men det finns också andra situationer då du måste skaffa en ny skylt.

Annons

Foto: Fredrik Sandberg /TT

Det ska du göra om du förlorar din registreringsskylt

Så är fallet om du blivit av med din registreringsskylt, antingen om du själv tappat bort den eller om någon stulit den. Då är du dessutom skyldig att anmäla förlusten till polisen via 114 14.

"Polisen efterlyser då skylten och kan utfärda en provisorisk registreringsskylt åt dig", går att läsa hos Transportstyrelsen.

De skickar sedermera en faktura på beloppet, som ligger på strax över 60 kronor.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Det dröjer emellertid 3-4 dagar innan man får den provisoriska skylten. Den som vill använda sitt fordon under denna period kan istället besöka en polisstation för att där få den provisoriska skylten utfärdad. Denna färdsträcka – till polisstation för att få en provisorisk skylt – är den enda som är tillåten att köra utan registreringsskylt.