Här finns de lediga jobben – och branscherna som växer

​Har du letat jobb i sommar och tyckt det gått ovanligt segt? Du är inte ensam. Nya siffror från SCB visar att det finns betydligt färre lediga jobb än förra året – och det kan bli tuffare att hitta rätt.

Sommaren 2025 har inte varit någon dans på rosor för jobbsökare. Enligt SCB:s senaste statistik har antalet lediga jobb minskat med 13 procent jämfört med samma period förra året.

Totalt fanns 147 500 jobb att söka under årets andra kvartal – vilket är en tydlig nedgång.

Cirka 114 000 jobb var som vanligt utannonserade, men över 33 000 var tjänster där arbetsgivare försökt rekrytera på andra sätt, till exempel via kontakter eller internrekrytering.

För nästan 93 000 av jobben önskades dessutom omedelbar start – vilket tyder på att vissa arbetsgivare fortfarande är i desperat behov av folk.

Annons

Svårt att få en fast tjänst

Vill du ha ett jobb som inte är ett vikariat? Då krymper möjligheterna ännu mer – bara 115 000 av jobben var fasta eller tillfälliga tjänster utan vikariekoppling.

Trots det skakiga läget är vissa branscher fortsatt i behov av personal. Vård, omsorg och socialtjänst har flest lediga jobb – men räknar man antalet lediga jobb per anställd är det faktiskt företag inom t.ex. fastighetsservice, bemanning och resetjänster som toppar listan.

Var finns jobben?

Annons

Över hälften av alla lediga jobb finns i våra tre största län: Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Men här är en oväntad twist – sett till antalet anställda, så finns flest lediga jobb faktiskt i Västernorrland.

Så för den som är öppen för att bo i Norrland kan det finnas bättre chanser.

Vad betyder det här?