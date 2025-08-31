Här gör du bäst bostadsaffär just nu – priserna har sjunkit

Slutet på sommaren brukar innebära att fler gör slag i saken och bestämmer sig för att sälja bostaden. Andra vill köpa nytt. Nu råder dock "köparens marknad" och snittpriserna har fallit i flera svenska kommuner.

Med statistik från Hemnet redogör tidningen Expressen för att det nu finns rekordmånga bostäder till salu när höstens visningar börjar bokas in.

Dock är det många som säljs under utgångspris vilket gör att det nu är köparnas marknad.

Allt fler bostäder till salu

I början av augusti fanns 53 772 bostäder till salu på Hemnet. Det är elva procent mer än under samma period förra året.

– Främsta orsaken till det stora utbudet är att att det tar väsentligt längre tid i dag att sälja en bostad än tidigare, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet till Expressen.

Köparens marknad råder

Han berättar dessutom att det säljs fler villor och radhus, något som skiljer sig från lägenhetsmarknaden där framför allt mindre lägenheter går trögt. Orsaken till det spås dock vara att köparna i allt större utsträckning är yngre och har således också mindre pengar.

– Det är fler som behöver ta ställning till att sälja med viss förlust. Man ska sälja sin bostad efter bara några år och har tajmat fel.

Här har priset sjunkit mest på bostäder

I kartläggningen kring prisutvecklingen för småhus visar det sig att de största prissänkningarna i snitt märks av i följande tre kommuner:

Eskilstuna: -16 procent i prisförändring Linköping: -15 procent i prisförändring Örebro: -14 procent i prisförändring

Den genomsnittliga prisutvecklingen för lägenheter märks av mest i följande tre kommuner:

Eskilstuna: -16 procent i prisförändring Borås: -15 procent i prisförändring Norrköping: -14 procent i prisförändring