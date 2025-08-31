Här gör du bäst bostadsaffär just nu – priserna har sjunkit

Med statistik från Hemnet redogör tidningen Expressen för att det nu finns rekordmånga bostäder till salu när höstens visningar börjar bokas in.
Dock är det många som säljs under utgångspris vilket gör att det nu är köparnas marknad.
Allt fler bostäder till salu
I början av augusti fanns 53 772 bostäder till salu på Hemnet. Det är elva procent mer än under samma period förra året.
– Främsta orsaken till det stora utbudet är att att det tar väsentligt längre tid i dag att sälja en bostad än tidigare, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet till Expressen.
Köparens marknad råder
Han berättar dessutom att det säljs fler villor och radhus, något som skiljer sig från lägenhetsmarknaden där framför allt mindre lägenheter går trögt. Orsaken till det spås dock vara att köparna i allt större utsträckning är yngre och har således också mindre pengar.
– Det är fler som behöver ta ställning till att sälja med viss förlust. Man ska sälja sin bostad efter bara några år och har tajmat fel.
Här har priset sjunkit mest på bostäder
I kartläggningen kring prisutvecklingen för småhus visar det sig att de största prissänkningarna i snitt märks av i följande tre kommuner:
- Eskilstuna: -16 procent i prisförändring
- Linköping: -15 procent i prisförändring
- Örebro: -14 procent i prisförändring
Den genomsnittliga prisutvecklingen för lägenheter märks av mest i följande tre kommuner:
- Eskilstuna: -16 procent i prisförändring
- Borås: -15 procent i prisförändring
- Norrköping: -14 procent i prisförändring
– Det är viktigt att ha med sig som köpare. I de flesta fall behöver man inte förvänta sig kraftiga budgivningar. Snarare att man kan lägga bud under det satta utgångspriset – det kan till och med vara förväntat av säljaren, säger Holmberg avslutningsvis till tidningen.