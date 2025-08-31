Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Bostad

Här gör du bäst bostadsaffär just nu – priserna har sjunkit

Publicerad: 31 aug. 2025, kl. 13:00
Pengar, visning och fastigheter.
Det kan vara mer fördelaktigt att köpa bostad i vissa kommuner. Foto: Henrik Montgomery/TT, Janerik Henriksson/TT & Gustav Sjöholm/TT

Slutet på sommaren brukar innebära att fler gör slag i saken och bestämmer sig för att sälja bostaden. Andra vill köpa nytt. Nu råder dock "köparens marknad" och snittpriserna har fallit i flera svenska kommuner.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Bostad, Ekonomi, Sverige, Kommuner

Med statistik från Hemnet redogör tidningen Expressen för att det nu finns rekordmånga bostäder till salu när höstens visningar börjar bokas in. 

Dock är det många som säljs under utgångspris vilket gör att det nu är köparnas marknad.

MISSA INTE: 1,2 miljoner delas ut i 8 kommuner – men bara under en vecka

Allt fler bostäder till salu

I början av augusti fanns 53 772 bostäder till salu på Hemnet. Det är elva procent mer än under samma period förra året.

Annons

– Främsta orsaken till det stora utbudet är att att det tar väsentligt längre tid i dag att sälja en bostad än tidigare, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet till Expressen.

LÄS MER: Pensionen höjs för vissa – du kan vara en förlorare

Köparens marknad råder

Han berättar dessutom att det säljs fler villor och radhus, något som skiljer sig från lägenhetsmarknaden där framför allt mindre lägenheter går trögt. Orsaken till det spås dock vara att köparna i allt större utsträckning är yngre och har således också mindre pengar.

– Det är fler som behöver ta ställning till att sälja med viss förlust. Man ska sälja sin bostad efter bara några år och har tajmat fel.

Annons

LÄS MER: Lägenhetens pris steg 2,6 miljoner – på ett par timmar

Här har priset sjunkit mest på bostäder

I kartläggningen kring prisutvecklingen för småhus visar det sig att de största prissänkningarna i snitt märks av i följande tre kommuner:

  1. Eskilstuna: -16 procent i prisförändring
  2. Linköping: -15 procent i prisförändring
  3. Örebro: -14 procent i prisförändring

Den genomsnittliga prisutvecklingen för lägenheter märks av mest i följande tre kommuner:

  1. Eskilstuna: -16 procent i prisförändring
  2. Borås: -15 procent i prisförändring
  3. Norrköping: -14 procent i prisförändring

– Det är viktigt att ha med sig som köpare. I de flesta fall behöver man inte förvänta sig kraftiga budgivningar. Snarare att man kan lägga bud under det satta utgångspriset – det kan till och med vara förväntat av säljaren, säger Holmberg avslutningsvis till tidningen.

MISSA INTE: Android får ny funktion – snart kan du ångra meddelanden

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Här gör du bäst bostadsaffär just nu – priserna har sjunkit

Idag
11:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Förslaget: Inför ny skatt på detta – de skulle drabbas

Igår
18:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Du kan få problem med bolånet i höst – se upp för detta

Igår
14:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Du kan få 21 740 kronor i barnbidrag – så många barn krävs

Fredag
20:30
Nyheter
/ Privatekonomi

De får 800 000 kronor från Försäkringskassan

Torsdag
15:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Sålt bostaden? Då bör du vänta med att betala skatt

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons