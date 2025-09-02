Man fick böter på 19 000 kronor – läste kvinnas jobbmejl

En man dömdes efter att ha läst en kvinnas jobbmejl. Hur gick det till och vad säger lagen?

I takt med ett digitaliserat samhälle blir det allt svårare och viktigare att förstå vad som faktiskt är tillåtet, och vad som klassas som ett brott.

Många kanske tror att ett snabbt ögonkast på någon annans mejl eller sociala medier är harmlöst, men lagen ser annorlunda på saken.

En man dömdes nyligen till böter efter att ha läst en kvinnas jobbmejl utan tillåtelse. Vad säger lagen egentligen?

Läste mejl utan tillstånd – döms till böter

En man i 40-årsåldern har av Ålands tingsrätt dömts till 50 dagsböter för sammanlagt hela 1 800 euro, motsvarande 19 000 svenska kronor – efter att ha läst en kvinnas jobbmejl utan tillåtelse, rapporterar Ålands Radio.

Mannen hade kommit över hennes lösenord och använde det för att logga in vid flera tillfällen och läsa innehållet i mejlen.

Utöver det tog han sig även in i kvinnans mobiltelefon där han läste privata konversationer via Messenger och titta igenom hennes konto på Instagram.

Mannen erkände gärningarna och dömdes.

Det fanns även ytterligare två åtalspunkter, en för lindrig misshandel och en för misshandel – men dessa lades ned eftersom parterna hade nått en förlikning.

Foto: Magnus Lejhall/TT

Vad gäller för dataintrång? Så säger lagen

Enligt svensk lag är dataintrång ett brott enligt 4 kap 9 c § brottsbalken. Betydelsen? Det är straffbart att olovligen skaffa sig tillgång till information som är avsedd för automatiska databehandling, såsom e-post, databaser eller molntjänser.

Brottet kan också omfatta åtgärder som att ta bort, ändra eller blockera sådan information utan rätt att göra det.

Det krävs inte bara att en person "hackar" sig in. Det räcker med att använda ett lösenord man inte har rätt till, eller att på annat sätt kringgå skydd för att ta del av informationen.

Straffet för dataintrång kan ge böter eller fängelse upp till två år, beroende på hur allvarligt brottet är.