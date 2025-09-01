Nyheter24
Därför höjs panten endast med 1 krona

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 13:30
Pantburkar och PET-flaska.
Måndagen den 1 september höjs panten. Foto: Jessica Gow/TT

Den 1 september höjs panten på burkar och PET-flaskor med en krona. Men varför höjs den inte mer? Eller mindre?

Den 1 september höjdes panten på burkar och PET-flaskor från en till två kronor. Men hur kommer det sig att panten inte höjs mer? Eller mindre?

Därför höjs panten nu

Panten höjs med en krona per PET-flaska och burk. Det innebär att panten går från en krona till två, och för större PET-flaskor höjs den från två till tre kronor.

Enligt Pantamera höjs nu panten för att Sverige ska nå både de nationella insamlingsmålen liksom EU:s förpackningsförordning. Vi ligger nämligen strax under 90 procent i insamlingsgrad av burkar och PET-flaskor, vilket man hoppas höja.

Men varför höljs den då inte mer?

Därför höjs panten inte med mer

På Pantameras hemsida redogör man för att det är viktigt att bibehålla attraktionsvärdet på produkterna.

”Returpacks roll är att säkerställa insamling och återvinning av förpackningsmaterialet. Vår bedömning är att den nya pantpengen ligger på rätt nivå för att säkerställa att drycker i burk och PET-flaskor inte förlorar attraktionsvärdet för konsumenter jämfört med andra förpackningar och samtidigt hjälper till att säkerställa fortsatt god insamling av använda förpackningar”, skriver de på hemsidan.

