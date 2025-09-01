Därför höjs panten endast med 1 krona

Den 1 september höjs panten på burkar och PET-flaskor med en krona. Men varför höjs den inte mer? Eller mindre?

Därför höjs panten nu

Panten höjs med en krona per PET-flaska och burk. Det innebär att panten går från en krona till två, och för större PET-flaskor höjs den från två till tre kronor.

Enligt Pantamera höjs nu panten för att Sverige ska nå både de nationella insamlingsmålen liksom EU:s förpackningsförordning. Vi ligger nämligen strax under 90 procent i insamlingsgrad av burkar och PET-flaskor, vilket man hoppas höja.

Men varför höljs den då inte mer?

Därför höjs panten inte med mer

På Pantameras hemsida redogör man för att det är viktigt att bibehålla attraktionsvärdet på produkterna.