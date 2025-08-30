Hur mycket alkohol är egentligen för mycket? En ny studie visar alkoholvanorna bland svenskar och vilka det är som lider av riskkonsumtion – berörs du?

Fredag, lördag, onsdag, torsdag – hur ofta dricker du alkohol? Hur mycket är egentligen för mycket, och vilka risker följer med drycken, särskilt om man är äldre?

Forskning har fångat ett växande problem, nämligen att äldre personer dricker i högre utsträckning än man tidigare trott. Och det handlar inte bara om ett eller två glas till maten.

Riskerna ökar bland äldre

Enligt en ny studie från Umeå universitet har många äldre i norra Sverige, Finland och på Åland ett riskfyllt förhållande till alkohol, trots att många lider av hjärt-kärlsjukdomar eller andra hälsoproblem.

Undersökningen omfattar personer mellan 65 och 90 år och bygger på enkätsvar från regionerna Västerbotten, Österbotten och Åland.

– Vi ser att alkoholkonsumtionen minskar i andra grupper, men inte bland äldre. Bland de yngre äldre är skillnaden mellan män och kvinnor inte lika stor som bland de allra äldsta, säger Wossenseged Birhane Jemberie, till Aftonbladet.

Därför dricker svenskar "för mycket"

Studien visade att männen dominerade med hela 30 procent, för att ha ett så kallat riskbruk. Och kvinnorna låg på 10 procent – det vill säga att ha en konsumtion som potentiellt kan skada hälsan.

Dessutom förekommer intensivkonsumtion eller "binge drinking", bland äldre. Omkring 15 procent av männen dricker stora mängder vid enstaka tillfällen, jämfört med under fem procent av kvinnorna.

Orsaken? Hos kvinnor var det främst depressiva symtom eller sorg efter att ha förlorat en familjemedlem som dominerade. Och hos män var ett högre BMI, färre läkemedel och god fysisk förmåga kopplade till större alkoholkonsumtion.

Ett glas om dagen är bra för magen – eller?

– Men resultaten kan delvis påverkas av att personer med sämre socioekonomiska villkor och hög alkoholkonsumtion i mindre grad överlever till hög ålder eller kan ha slutat dricka på grund av sjukdom, säger Wossenseged Birhane Jemberie, till Aftonbladet.

Äldre personer dricker mycket alkohol trots att de har sjukdomar, vilket är oroande, enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna. De menar att det inte finns någon riskfri alkoholkonsumtion.

Ändå lever bilden kvar att ett glas vin om dagen skadar inte magen – något som forskarna menar behöver bemötas med bättre riskkommunikation.

Så mycket alkohol dricker svenskarna

Alkoholkonsumtionen i Sverige har faktiskt minskat stadigt sedan toppåret 2004, då svenskarna drack 10,6 liter ren alkohol per person.

Under 2023 låg siffran på 8,6 liter, vilket är en märkbar minskning, uppger Folkhälsomyndigheten.

Män dricker mer än kvinnor, både totalt och sett till riskkonsumtion.

Personer i åldern 16 och 29 år har den högsta andelen riskkonsumenter totalt sett, samtidigt är det denna grupp som konsumtionen har minskat de senaste 20 åren.

Personer i åldersgruppen 65 och 84 år, särskilt kvinnor, har ökat sin riskkonsumtion.

Personer med hög utbildning eller hög inkomst, särskilt kvinnor med eftergymnasial utbildning, har högre konsumtion. Även starkt kopplat till sociala och kulturella dryckesvanor.

Personer som är födda i Sverige eller i övriga Norden har högre konsumtion, jämfört med övriga Europa eller utanför.

Personer utan barn har i snitt högre konsumtion än de som bor med barn, särskilt i yngre åldrar.

Personer som känner sig ensamma.

Befolkningen som uppgav en riskkonsumtion av alkohol perioden 2006–2024, uppdelat på ålder. Foto: Folkhälsomyndigheten

Köp av alkohol, 15 år och äldre, omräknat i liter ren alkohol, 2001–2023. Foto: Folkhälsomyndigheten