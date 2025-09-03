Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Blekinge

Nytorgsmannen våldtog 17-årig flicka – får sänkt straff

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 11:04
Uppdaterad: 3 sep. 2025, kl. 11:39
Nytorgsmannen får sänkt straff. Foto: Polisen & Johan Nilsson/TT

Den så kallade Nytorgsmannen som våldtog en 17-årig flicka förra hösten får sitt straff sänkt i hovrätten.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Blekinge, Sexualbrott, Nytorgsmannen

I juni dömdes mannen för en våldtäkt och flera sexuella ofredanden i Lunds tingsrätt. Straffet blev fem års fängelse.

LÄS MER: Detta vet vi om Nytorgsmannen

Nytorgsmannen våldtog 17-årig flicka – får sänkt straff 

Åklagaren hade i hovrätten yrkat på ett skärpt straff och ville att våldtäkten skulle rubriceras som grov. Men även Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att det rör sig om våldtäkt av normalgraden – och sänker därtill straffet till fyra års fängelse.

”Hovrätten kommer precis som tingsrätten fram till att mannen otillbörligt utnyttjat att flickan på grund av sin ålder i förhållande till honom, sin alkoholberusning och sociala situation befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att hon därför inte kunde delta frivilligt i samlaget. Även hovrätten dömer därför 38-åringen för våldtäkt. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att brottet inte ska bedömas som grovt”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Nytorgsmannen har beskrivits som en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän.

I november 2021 dömdes han av Södertörns tingsrätt till fem års fängelse för sju våldtäkter och flera andra sexualbrott. Åklagaren hade åtalat för 24 våldtäkter och krävt ett betydligt längre straff – tolv år. Han dömdes också att betala skadestånd till offren. Hovrätten fastställde senare straffet.

Mannen frigavs villkorligt från fängelset i mars 2024, vilket väckte omfattande protester.

LÄS MER: Nytorgsmannen onanerade framför kvinnlig häktesvakt

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:16
Nyheter
/ Inrikes

Mycket svenska när undervisning sker på engelska

Idag
11:14
Nyheter
/ Inrikes

Fiberkunder utan internet efter sabotage

Idag
11:04
Nyheter
/ Inrikes

Nytorgsmannen våldtog 17-årig flicka – får sänkt straff

Idag
11:00
Nyheter
/ Ekonomi

Ring inte numret om du får detta sms – det är en bluff

Idag
10:23
Nyheter
/ Inrikes

Person död i villabrand

Idag
10:18
Nyheter
/ Inrikes

SD-topp om kulturdebatten: ”En kurd och en perser”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons