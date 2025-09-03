Person död i frontalkrock

En person har avlidit efter en frontalkrock mellan en bil och en lastbil i Nynäshamn tidigt på onsdagen.

Bilen och lastbilen ska ha krockat i mycket hög hastighet på väg 225 norr om Nynäshamn vid halv sex-tiden på morgonen.

– Jag kan bekräfta att en person har avlidit. Den andra personen fördes till sjukhus men ska inte vara livshotande skadad, säger Nadja Norton, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Anhöriga till den avlidne är underrättade.

– Omständigheterna kring olyckan är oklara, vi vet inte vad det kommer att landa i än, säger Nadja Norton.