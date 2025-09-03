Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Person död i frontalkrock

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 15:22
Uppdaterad: 3 sep. 2025, kl. 15:26
Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

En person har avlidit efter en frontalkrock mellan en bil och en lastbil i Nynäshamn tidigt på onsdagen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Bilen och lastbilen ska ha krockat i mycket hög hastighet på väg 225 norr om Nynäshamn vid halv sex-tiden på morgonen.

– Jag kan bekräfta att en person har avlidit. Den andra personen fördes till sjukhus men ska inte vara livshotande skadad, säger Nadja Norton, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Anhöriga till den avlidne är underrättade.

– Omständigheterna kring olyckan är oklara, vi vet inte vad det kommer att landa i än, säger Nadja Norton.

Väg 225 var vid 14-tiden fortfarande totalavstängd.

LÄS MER: Polisen varnar personer i Älmhult – lämna inte detta ute

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:30
Nyheter
/ Inrikes

Kexchoklads förändring – så ser nya förpackningen ut

Idag
16:20
Nyheter
/ Inrikes

Bil kraschade in i hus – två gripna

Idag
15:36
Nyheter
/ Inrikes

En anhållen efter dubbelmord i Kallhäll

Idag
15:22
Nyheter
/ Inrikes

Person död i frontalkrock

Idag
15:00
Nyheter
/ Inrikes

Polisen varnar personer i Älmhult – lämna inte detta ute

Idag
14:46
Nyheter
/ Inrikes

Delar av Arlanda utryms – lastbil läcker gas

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons