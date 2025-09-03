Barn pressas på pengar för nakenbilder: ”Brutalt”

Antalet fall med barn som pressas på pengar för nakenbilder – så kallad sextortion – ökar kraftigt. Som förälder kan det vara svårt att veta hur du ska agera om ditt barn utsätts. Det absolut viktigaste är att inte komma med repressalier, säger polisen Louise Åhlén till TT.

Enligt den amerikanska organisationen National center for missing and exploited children ökade rapporterna om vuxna som söker kontakt med barn och unga på nätet världen över med hela 192 procent förra året.

Många av fallen – både internationellt och i Sverige – handlar om sextortion, alltså att kriminella först lurar unga att skicka nakenbilder på nätet – för att sedan pressa dem på pengar för att inte sprida bilderna vidare. Samtalen eller chattarna inleds ofta på ett normalt sett, för att därefter snabbt börja handla om sex.

"Ser en ökning"

— Det är ett globalt problem, vi ser en ökning men också att mörkertalet är väldigt stort. Det är ett brott som sällan anmäls, barnen vill inte ens prata om det med de närmaste personerna i livet, säger Louise Åhlén, verksamhetsutvecklare på polisens Nationella operativa avdelningen Isöb, som arbetar med internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Louise Åhlén är verksamhetsutvecklare på polisens Nationella operativa avdelningen Isöb, som arbetar med internetrelaterade sexualbrott mot barn. Arkivbild.

Skuldbelägg inte

— Barnet har inte gjort något fel.

Det är främst unga vuxna med någon form av egen ekonomi som drabbas. Äldre barn, ofta pojkar, med ett eget bankkonto och med möjlighet att swisha. Om du som förälder får kännedom om att ditt barn är utsatt är A och O att inte skuldbelägga, säger Louise Åhlén. Detta eftersom det är skamfyllt för barnet.

— Kom aldrig med repressalier, det är absolut viktigast. Barnet är utsatt. Det är viktigt att finnas där, att man är närvarande. Man behöver inte kunna så mycket, saker som att blocka konton på nätet kan man lära sig. Var nyfiken och närvarande.

"Brutalt mot barnen"

Louise Åhlén berättar att polisen kan se att många av de kriminella som lurar barn inte sällan utger sig för att vara en jämnårig i chattar och liknande.