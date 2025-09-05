Henrik Landerholm frias – glömde hemliga dokument

Rättegången mot Henrik Landerholm pågick under tre dagar i mitten av augusti i Attunda tingsrätt. Foto: Anders Wiklund/TT

Tidigare säkerhetsrådgivaren Landerholm frias från anklagelsen om vårdslöshet med hemlig uppgift. ”Det har inte varit fråga om ett medvetet risktagande eller annars förelegat så försvårande omständigheter att oaktsamheten var grov, vilket är ett krav för en fällande dom”, säger Lennart Christianson, chefsrådman.

Henrik Landerholm glömde kvar hemliga dokument i ett olåst värdeskåp på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Åklagarna ansåg att han varit grovt oaktsam och röjt uppgifter som kunnat skada Sveriges säkerhet. LÄS MER: Åklagaren: Han tappade kontroll över dokumenten Henrik Landerholm frias Tingsrätten bedömer att det i handlingarna fanns uppgifter som var skyddade av sekretess, samt att uppgifterna röjts. Däremot anser rätten inte att Landerholm varit ”grovt oaktsam”. Henrik Landerholm lämnade posten som nationell säkerhetsrådgivare när brottsutredningen mot honom inleddes i januari i år.