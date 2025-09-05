Henrik Landerholm frias – glömde hemliga dokument

Henrik Landerholm glömde kvar hemliga dokument i ett olåst värdeskåp på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Åklagarna ansåg att han varit grovt oaktsam och röjt uppgifter som kunnat skada Sveriges säkerhet.
Henrik Landerholm frias
Tingsrätten bedömer att det i handlingarna fanns uppgifter som var skyddade av sekretess, samt att uppgifterna röjts.
Däremot anser rätten inte att Landerholm varit ”grovt oaktsam”.
Henrik Landerholm lämnade posten som nationell säkerhetsrådgivare när brottsutredningen mot honom inleddes i januari i år.