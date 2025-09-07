Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Aftonbladet

Allmänheten varnas – flera vägar bortspolade i regnoväder

Publicerad: 7 sep. 2025, kl. 09:48
Uppdaterad: 7 sep. 2025, kl. 10:12
Boende på flera platser i Västernorrlands län uppmanas att inte ge sig ut på vägarna. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Flera vägar har spolats bort och ett godståg spårat ur i regnovädret som slår mot mellersta Norrlandskusten· Ett VMA har utfärdats i flera kommuner efter skyfallet på grund av ”underminerade vägar”.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Aftonbladet

Räddningstjänsten i Mitt Norrland uppmanar boende i Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsviks och Härnösands kommun att ”undvika att bege er ut på vägnätet på grund av många underminerade vägar”.

Ett godståg med farligt avfall har spårat ur i ovädret

Räddningstjänsten jobbar för fullt och har fått in en rad larm. Utanför Örnsköldsvik har ett godståg med farligt avfall spårat ur, skriver Aftonbladet och en person har förts till sjukhus efter att ha kört ner i en spricka som skapades när en väg spolades bort.

Kan bli 80 millimeter regn på kort tid

Regnovädret fortsätter under söndagen och SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn och kraftiga skurar med åska i östra delen av norra Norrland, i ett område som börjar norr om Umeå och sträcker sig upp mot Överkalix.

— Det kan komma uppemot 70–80 millimeter och mycket av det kan komma på kortare tid. Det kan bli svårt för det att rinna i väg vilket kan leda till översvämningar, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

Han betonar dock att de lokala variationerna är stora.

Ytterligare en gul regnvarning gäller för större delen av Västernorrlands län och södra Västerbottens län fram till 12-tiden på söndagen.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:46
Nyheter
/ Inrikes

Misstänkt föremål – avspärrat i bostadsområde

Idag
11:34
Nyheter
/ Inrikes

Kyrkovalet 2025: Datum, valsedlar & nomineringsgrupper

Idag
10:44
Nyheter
/ Inrikes

Stegrud om kritiken: ”Illa formulerad tweet"

Idag
10:01
Nyheter
/ Inrikes

Då har du inte rätt till a-kassa – med nya riktlinjer

Idag
09:48
Nyheter
/ Inrikes

Allmänheten varnas – flera vägar bortspolade i regnoväder

Idag
09:00
Nyheter
/ Inrikes

En anhållen efter skjutning i tunnelbana

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons