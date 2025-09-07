Allmänheten varnas – flera vägar bortspolade i regnoväder

Flera vägar har spolats bort och ett godståg spårat ur i regnovädret som slår mot mellersta Norrlandskusten· Ett VMA har utfärdats i flera kommuner efter skyfallet på grund av ”underminerade vägar”.

Räddningstjänsten i Mitt Norrland uppmanar boende i Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsviks och Härnösands kommun att ”undvika att bege er ut på vägnätet på grund av många underminerade vägar”.

Ett godståg med farligt avfall har spårat ur i ovädret

Räddningstjänsten jobbar för fullt och har fått in en rad larm. Utanför Örnsköldsvik har ett godståg med farligt avfall spårat ur, skriver Aftonbladet och en person har förts till sjukhus efter att ha kört ner i en spricka som skapades när en väg spolades bort.

Kan bli 80 millimeter regn på kort tid

Regnovädret fortsätter under söndagen och SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn och kraftiga skurar med åska i östra delen av norra Norrland, i ett område som börjar norr om Umeå och sträcker sig upp mot Överkalix.

— Det kan komma uppemot 70–80 millimeter och mycket av det kan komma på kortare tid. Det kan bli svårt för det att rinna i väg vilket kan leda till översvämningar, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

Han betonar dock att de lokala variationerna är stora.