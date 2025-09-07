Person död efter krocka mellan tåg och bil

Olyckan mellan en bil och ett tåg inträffade mellan Åre och Duved. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

En person har omkommit i en olycka mellan en personbil och ett tåg utanför Åre i Jämtland. Olyckan ska ha skett under söndagsmorgonen mellan Åre och Duveds station, skriver polisen på sin hemsida.

Passagerarna på tåget fick transporteras med taxi till Duveds station och olyckan utreds nu av polisen. Enligt Östersunds-Posten ska även en hund ha befunnit sig i den olycksdrabbade bilen.