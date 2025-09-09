Hyrorna kan höjas flera hundralappar – om du bor här

Hyrorna kan snart bli dyrare i vissa områden i Sverige. Hyresrättsföreningarna har begärt en hyreshöjning på hela 4,35 procent – är du en av dem som kan drabbas?

I takt med att kostnaderna för bostäder stiger, ökar också oron för höjda hyror bland många.

Vem som påverkas av dessa förändringar och hur stora hyreshöjningarna blir är frågor som just nu engagerar många.

I en kommun står ett nytt hyreskrav på 4,35 procent på spel – något som kan påverka tiotusentals hyresgäster. Vilka drabbas?

Hyrorna kan bli dyrare med flera hundra

De kommunala bostadsbolagen Poseidon och Familjebostäder i Göteborg har lagt fram ett krav på att höja hyrorna med 4,35 procent från och med årsskiftet. Tillsammans äger de ungefär 48 000 lägenheter, vilket innebär att många hyresgäster berörs, enligt Hem & Hyra.

För en genomsnittlig lägenhet som i dag kostar 8 000 kronor i månaden, motsvarar detta en höjning på cirka 350 kronor per månad. Sett över några år kan detta leda till en total hyreshöjning på mer än 14 procent, något som möter stark kritik från Hyresgästföreningen.

– Hyreskravet skulle innebära att hyresgästerna får över 14 procent i hyreshöjning på tre år. Det är verklighetsfrånvänt och oacceptabelt, säger Sofi Bringsoniou som är förhandlingschef i region Västra Sverige, till Hem & Hyra.

Hyresrätterna som drabbas

Förhandlingarna pågår fortfarande, och det är ännu oklart hur mycket hyrorna slutligen kommer att höjas.

Vid förra årets förhandlingar bröt parterna samman, vilket ledde till att hyrorna bestämdes av Hyresmarknadskommittén i Stockholm.

Så, om du bor i någon av de 48 000 lägenheterna som ägs av Poseidon eller Familjebostäder kan du vara en av de som drabbas av den föreslagna höjningen.