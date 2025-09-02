Unga paret köpte drömvilla från 40-talet – för 10,7 miljoner

En bit utanför Stockholm hittade paret sitt drömhus från 1940-talet. Hur hade de råd egentligen – särskilt när de är så unga?

Med en hög gemensam månadsinkomst har Iza Hedlund, 25, och Håkan Samanci, 31, lyckats köpa sitt drömhus för miljoner.

Planen? De planerar att renovera det mesta själva. Hur hade de råd, egentligen? Nyheter24 har pratat med paret – så svarade dem.

Charmig villa köpt norr om Stockholm

Norr om Stockholm i ett charmigt område nära vattnet har Iza och Håkan hittat sitt drömhem – ett hus från 1940-talet med stor potential.

Efter flera år av renovering, köp och försäljning av lägenheter är det nu dags för nästa steg: ett omfattande husprojekt.

– Vi hittade huset via Booli och fastnade direkt för läget. Det ligger nära vattnet, vilket var en stor dröm för oss. För mig, som är från Umeå, var det också viktigt att hitta något som inte kändes för mycket som "Stockholmspuls", säger Iza.

Första huset – men inte första renoveringen

Även om paret är nybörjare på husrenovering, har de lång erfarenhet av att skapa värde genom att rusta upp bostäder.

– Vi har tidigare renoverat lägenheter, men de har varit på en helt annan nivå både i omfattning och budget.

Den tidigare erfarenheten har lärt dem en hel del, särskilt om vad som krävs för att orka med en lång och krävande renovering.

– Framför allt vikten av planering. Det är avgörande att ha struktur, både för att kunna följa budgeten men också för att renoveringen inte ska kännas övermäktig. Säger hon och fortsätter:

– Om man ska renovera under en längre period är det superviktigt att exempelvis mealpreappa för att orka med att renovera och det måste finnas en struktur för till exempel städning och tvätt. Därför har vi delat upp ansvaret, för att det inte ska bli för mycket att hålla koll på.

Huset: Charmigt men slitet

Det nyinköpta huset är ett äldre 40-talshus i stort behov av modernisering.

– Värme, el och rör är det mest akuta, sådant som inte syns men är avgörande för att huset ska fungera långsiktigt. När vi ändå renoverar det kommer vi att även renovera kök, badrum och ytskikt, förklarar hon.

Paret räknar med att entréplan och övervåning ska vara klara till nästa sommar, medan källaren och trädgården får vänta.

– Vi vill hellre göra det ordentligt än snabbt.

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Så har det unga paret råd

Med en kontantinsats på 2 250 000 kronor och resterande finansierat genom bolån kunde de köpa huset för 10 750 000 kronor. Renoveringen beräknas kosta ytterligare 1,5 miljoner kronor – och den finansieras helt av sparade pengar.

– Alla våra besparingar har inte gått in i huset. Vi har både en buffert ifall något skulle hända och sparpengar vi kan ta av till renoveringen ifall det skulle behövas mer pengar, säger Iza.

Tillsammans tjänar paret cirka 107 000 kronor i månaden före skatt och att hålla budgeten är en prioritet.

– Vår gräns är 1,5 miljoner, bekräftar hon.

Delar renoveringen på sociala medier

Förutom att göra mycket av arbetet på egen hand delar paret sin renoveringsresa öppet på bland annat TikTok.

– Vi har gjort en detaljerad budget för renoveringen, den delar vi faktiskt också på min TikTok. Där går vi igenom hur mycket vi planerar att lägga på olika delar, säger Iza.

"Vår slutdestination"

Många som renoverar med potential om att gå i vinst säljer projektet när det är klar, men inte för Håkan och Iza.

– Det här är vårt drömhem och vår slutdestination, vi renoverar för att skapa ett hem där vi vill bo länge, säger Iza. Husets värde är därför mest intressant i relation till banken, för amortering och belåningsgrad.

Värde då? Jo, de har förstås räknat på.