Båtägare varnas efter "allvarliga" incidenter

Sjöfartsverket har utfärdat en varning till båtägare.

Varningen kommer efter att flera gps-störningar observerats den senaste tiden.

Gps-störningar har ökat kraftigt: "Allvarligt"

De senaste åren har antal gps-störningar över Östersjön ökat kraftigt. Transportstyrelsen tar dagligen emot rapporter från flygplan om störningar, och hittills i år uppgår antalet till fler än 730 händelser, skriver SVT. Enligt Transportstyrelsen kan det dock finnas ett stort mörkertal, eftersom utländska flygbolag många gånger endast rapporterar till det egna landets luftfartsmyndighet, skriver nyhetsbyrån TT.

– Det här är allvarligt och det är en säkerhetsrisk för den civila luftfarten, inte minst med tanke på störningarnas omfattning, varaktighet och karaktär. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att piloter har fler möjligheter att navigera bra, säger Andreas Holmgren, enhetschef på Transportstyrelsen, till kanalen.

Transportstyrelsen tar dagligen emot rapporter från flygplan om störningar. Foto: Erik Simander/TT

Kan spåras till Ryssland

Enligt Transportstyrelsen går störningarna att spåra till ryska territorium. Nu kräver den Internationella civila luftfartsorganisationen att "Ryssland fullgör sina internationella skyldigheter och säkerställer att störningarna omedelbart upphör".

Ryssland har inte kommenterat anklagelserna.

Varning till båtägare i Östersjön

Nu har även Sjöfartsverket skickat ut en varning till fritidsbåtägare och andra som ska navigera till sjöss, och uppmanar dessa att vara extra uppmärksamma.

– Vi gick ut med en varning i våras och bad sjöfarare vara observanta och försiktiga, vi har utökat varningen successivt, och nu gäller den hela Östersjön, säger Johan Winell, enhetschef på Sjöverket, till P4 Gotland.

Till kanalen säger han även att gps-störningar kan göra sjöfarare får avbrott på positioneringen, och att det är viktigt att ha kunskap om traditionell navigation, hur man använder sjökort och orienterar sig efter sjömärken.