Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Sverige

Läget "allvarligt" efter skyfallen – påverkar hela Sverige

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 11:12
Uppdaterad: 12 sep. 2025, kl. 11:45
Genrebilder. Foto: Johan Nilsson/TT & Henrik Montgomery/TT

Läget är fortsatt allvarligt i Västernorrland efter skyfallen. Det säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på en pressträff. Det påverkar oss här i Västernorrland, men det påverkar också hela Sverige, säger landshövding Carin Jämtin.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Sverige

300 mil av vägnätet och 42 vägar har varit bortspolade och omöjliga att ta sig fram på, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på en pressträff om läget i Västernorrland efter den senaste tidens skyfall.

– Det har varit och är ett allvarligt läge. Natten har ändå varit lugn, fortsätter han kring nuläget i området., säger han.

LÄS MER: Ebba Busch om Jessica Stegruds agerande: "Uselt"

Landshövding: "Jobbar hårt"

Riksväg 90 ska öppnas under fredagen säger Maiorana.

Uppemot 100 millimeter regn föll på kort tid på söndagen den 7 september och drabbade främst Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

– Många har jobbat hårt för att få tillbaka infrastrukturen, säger landshövding Carin Jämtin på pressträffen.

LÄS MER: Då kan du bli utan ersättning efter översvämning

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:27
Nyheter
/ Inrikes

Sa "fel" ord till polisen – döms efter ny lag

Idag
11:22
Nyheter
/ Inrikes

Hovrätten sänker straff för ung man

Idag
11:22
Nyheter
/ Inrikes

Tidöpartierna vill satsa miljarder på psykatrivården

Idag
11:14
Nyheter
/ Inrikes

Gängkriminella utlämnade från Dubai

Idag
11:12
Nyheter
/ Inrikes

Läget "allvarligt" efter skyfallen – påverkar hela Sverige

Idag
10:56
Sport

Mondo Duplantis nobbar svenska landslaget – det är orsaken

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons