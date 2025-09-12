Läget "allvarligt" efter skyfallen – påverkar hela Sverige

Läget är fortsatt allvarligt i Västernorrland efter skyfallen. Det säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på en pressträff. Det påverkar oss här i Västernorrland, men det påverkar också hela Sverige, säger landshövding Carin Jämtin.

300 mil av vägnätet och 42 vägar har varit bortspolade och omöjliga att ta sig fram på, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på en pressträff om läget i Västernorrland efter den senaste tidens skyfall.

– Det har varit och är ett allvarligt läge. Natten har ändå varit lugn, fortsätter han kring nuläget i området., säger han.

Landshövding: "Jobbar hårt"

Riksväg 90 ska öppnas under fredagen säger Maiorana.

Uppemot 100 millimeter regn föll på kort tid på söndagen den 7 september och drabbade främst Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

– Många har jobbat hårt för att få tillbaka infrastrukturen, säger landshövding Carin Jämtin på pressträffen.