Läget "allvarligt" efter skyfallen – påverkar hela Sverige

300 mil av vägnätet och 42 vägar har varit bortspolade och omöjliga att ta sig fram på, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på en pressträff om läget i Västernorrland efter den senaste tidens skyfall.
– Det har varit och är ett allvarligt läge. Natten har ändå varit lugn, fortsätter han kring nuläget i området., säger han.
Landshövding: "Jobbar hårt"
Riksväg 90 ska öppnas under fredagen säger Maiorana.
Uppemot 100 millimeter regn föll på kort tid på söndagen den 7 september och drabbade främst Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.
– Många har jobbat hårt för att få tillbaka infrastrukturen, säger landshövding Carin Jämtin på pressträffen.