Ebba Busch om Jessica Stegruds agerande: "Uselt"

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 09:34
Uppdaterad: 12 sep. 2025, kl. 09:57
Ebba Busch (KD) är kritisk mot Jessica Stegruds (SD) agerande. Foto: Lars Schröder/TT & Jonas Ekströmer/TT

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch anser att Jessica Stegrud (SD) agerat ”uselt” efter de senaste veckornas turbulens. För mig är beteendet inte förenligt med svenska värderingar, säger Busch om den filmande konfrontationen till Expressen.

SD-toppen Jessica Stegrud har kritiserats hårt de senaste veckorna. Först för ett inlägg på X om en debatt mellan kulturminister Parisa Liljestrand (M) och Lawen Redar (S), Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson.

– Jag tycker agerandet är uselt. Det är uselt att lämna en kommentar som misstolkas eller som kan misstolkas och sen inte gå ut och förklarar vad man menar snabbt därpå, säger Ebba Busch.

Kritiseras för filmandet av två tonåringar

Stegrud har också kritiserats för filmandet av två tonåringar som konfronteras på Stockholms centralstation. Busch menar att det är ”uselt” att agera på ett sätt där tonåringar och deras familjer och anhöriga blivit uthängda.

KD-ledaren säger till Expressen att regeringspartierna har framfört sin kritik till SD på flera olika nivåer.

Jessica Stegrud skrev i förra veckan på X att det var ”talande” att ”en svenskfödd kurd och en perser” debatterade kulturkanonen i SVT:s Aktuellt och syftande på Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar och kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Tidningen Expo avslöjade i veckan att Stegrud höll i kameran när en man, som rör sig i högerextrema kretsar, följer efter och konfronterar två personer på Stockholms centralstation. Mannen spred sedan filmen för att hänga ut dem på nätet.

