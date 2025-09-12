Då kan du bli utan ersättning efter översvämning

Översvämningar och regnkaos har drabbat stora delar av Västernorrland. Stora skador innebär också stora kostnader. Det här är vad som gäller för att få ersättning.

Sverige och övriga nordiska länder har i grunden ett väldigt tydligt och omfattande försäkringsskydd när det gäller naturskador, konstaterar Staffan Moberg, jurist vid branschorganisationen Svensk försäkring.

– Man tar ett ganska stort samhällsåtagande och har lagt in väldigt många olika moment i våra försäkringar. Naturskador ligger i alla egendomsförsäkringar med få undantag.

Och där ingår översvämningsskador på fastigheter?

– Normalt sett så ersätts dessa, säger Staffan Moberg.

Vad krävs av fastighetsägaren?

Annons

– Fastighetsägaren har ett ansvar att skalskyddet är okej, det vill säga taket är helt. Vattnet ska inte kunna ta sig in genom vägg eller golv. Däremot, om man har ventiler och vattnet tar sig in där så får man ersättning.

Då kan du bli utan ersättning

Vad skulle det kunna handla om för att man inte få ersättning?

– Det är när det är konstruktionsfel eller brister. Om det till exempel har uppstått en spricka i golvet eller en fästning och det kommer in vatten. Då skulle man inte få ersättning.

Annons

Kan du ge andra exempel?

– Om det till exempel blivit stopp på grund av fastighetsägarens egen förskyllan, till exempel en fettklump i avloppsröret som förhindrar vattnet att sippra undan.

I somliga fall utfärdas ju varningar för översvämningar på förhand. Kan ersättningen påverkas av att personen inte vidtagit åtgärder?

– Nej, det har jag inte hört talas om. Däremot står det i försäkringsvillkoren att man ska vara ”behjälplig för att avhjälpa skadan”. Är man ung och frisk och har värdefulla saker i källaren, till exempel en massa dyrbara elgitarrer, så ska man bära upp dem.