Nordisk lågpriskedja kommer till Sverige

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 11:34
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT

En populär nordisk lågpriskedja kommer till Sverige.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Finland

Finland

Den finska lågpriskedjan Puulio har nämligen bekräftat att de ska etablera sig på den svenska marknaden. Det framgår i samband med kedjans senaste delårsrapport, skriver Hufvudstadsbladet.

Lågpriskedjan Puuilo kommer till Sverige 

Puuilo grundades år 1982 och har blivit en av Finlands största lågpriskedjor. I dag finns omkring 40 butiker i landet, men företaget planerar att öka antalet till över 90. Sortimentet omfattar byggmaterial, verktyg, biltillbehör, trädgårdsprodukter, djurfoder och hushållsartiklar.

Exakt var och när de första butikerna öppnar i Sverige är i nuläget oklart, men satsningen är en del av kedjans första internationella expansion. 

Konkurrent till Rusta och Claes Ohlson 

Enligt Puuilos vd Juha Saarela kommer lågpriskedjan att testa marknaden i Sverige under den nuvarande strategiperioden. Samtidigt kommer företaget att fortsätta utvärdera möjligheterna att utöka butiksnätverket i Finland.

Puuilos etablering innebär att svenska konsumenter får ytterligare ett alternativ på lågprismarknaden, där kedjor så som Rusta, Clas Ohlson och Dollarstore länge har dominerat.

Kommentarer

