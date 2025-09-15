Nordisk lågpriskedja kommer till Sverige

Den finska lågpriskedjan Puulio har nämligen bekräftat att de ska etablera sig på den svenska marknaden. Det framgår i samband med kedjans senaste delårsrapport, skriver Hufvudstadsbladet.
Lågpriskedjan Puuilo kommer till Sverige
Puuilo grundades år 1982 och har blivit en av Finlands största lågpriskedjor. I dag finns omkring 40 butiker i landet, men företaget planerar att öka antalet till över 90. Sortimentet omfattar byggmaterial, verktyg, biltillbehör, trädgårdsprodukter, djurfoder och hushållsartiklar.
Exakt var och när de första butikerna öppnar i Sverige är i nuläget oklart, men satsningen är en del av kedjans första internationella expansion.
Konkurrent till Rusta och Claes Ohlson
Enligt Puuilos vd Juha Saarela kommer lågpriskedjan att testa marknaden i Sverige under den nuvarande strategiperioden. Samtidigt kommer företaget att fortsätta utvärdera möjligheterna att utöka butiksnätverket i Finland.
Puuilos etablering innebär att svenska konsumenter får ytterligare ett alternativ på lågprismarknaden, där kedjor så som Rusta, Clas Ohlson och Dollarstore länge har dominerat.