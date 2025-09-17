Nyheter24
4 av 10 snusare känner inte till boten på 800 kronor

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 12:34
Snusdosa som töms och ung kvinna som stoppar in snus under läppen
4 av 10 snusare känner inte till boten. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/TT och Caisa Rasmussen/TT

Håll Sverige Rent har släppt den årliga "Skräpbarometern" och den visar bland annat att en hel del snusare inte känner till en viss bot.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Tillsammans med Novus genomför den ideella och obundna stiftelsen Håll Sverige Rent varje år en undersökning för att kartlägga hur svenskarnas kunskap om och beteende kring nedskräpning ser ut. 

Rapporten som undersökningen mynnar ut i kallas "Skräpbarometern" och på tisdagen presenterades årets resultat, som bland annat visade på 73 procent av svenskarna tycker att nedskräpning är ett stort eller mycket stort problem. 

– Samtidigt som svenskarna uttrycker att skräp är ett stort problem som behöver minska görs enorma nedskärningar i frågan. Det är tråkigt att man inom politiken inte vill satsa på det som uppenbarligen är en viktig fråga för svenskarna, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, i ett pressmeddelande

Johanna Ragnartz. Foto: Pressbild/Emma Grann/Håll Sverige Rent
Hur genomfördes undersökningen?

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, som garanterar representativa resultat.

  • Fältperiod: 13–21 augusti 2025
  • Målgrupp: Svenska allmänheten 18–84 år
  • Omfattning: 1 026 intervjuer

Källa: Håll Sverige Rent

Majoriteten känner till att nedskräpning är olagligt

I undersökningen erkänner bara en av tio svenskar att de skräpat ner. Framförallt är det män, yngre i åldern 18-34 år och snusare som erkänner nedskräpning och de vanligaste skälen som uppges ligga till grund för beteendet är brist på soptunnor, slöhet och att man tror att skräpet är komposterbart.

Hur definierar Håll Sverige Rent "nedskräpning"?

"Med nedskräpning menar vi allt som en person släpper, ställer, slänger, kastar eller lämnar efter sig som borde hamna i papperskorgar, soptunnor eller på en återvinningsstation. Här avses även mindre skräp så som exempelvis snus, fimpar, tuggummi, fruktrester, kvitton, hundbajs med mera." 

Källa: Håll Sverige Rent

Samtidigt vet en överväldigande majoritet av de svarande – så många som nio av tio – att det är olagligt att skräpa ner. Det är också 59 procent av svenskarna som vet om att en felslängd cigarettfimp kan leda till en bot á 800 kronor. 51 procent känner till att man kan få samma bot för en felslängd snusprilla.

4 av 10 snusare känner inte till boten

Och bland just snusare är det 61 procent som har koll på boten. Det är därmed omkring fyra av tio snusare som inte känner till att de kan bötfällas om de slänger en snus i naturen. 

När Nyheter24 frågar Håll Sverige Rent vad detta kan bero på svarar Cecilia Liedberg, pr-ansvarig på stiftelsen, så här:

"Vad detta beror på kan vi bara spekulera i. En möjlig förklaring är att relativt få – endast 36 procent av befolkningen – känner till att en snusprilla innehåller plast. Många kan därför tro att den bryts ner naturligt och därmed inte omfattas av bötesreglerna."

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Hon fortsätter vidare:

"En annan möjlig orsak är lagändringen 2022, då även småskräp började omfattas av nedskräpningsboten. I den offentliga debatten låg dock fokus främst på fimpar, vilket kan ha gjort att böter för felslängda snusprillor inte uppmärksammades i samma utsträckning."

Är du snusare – och kände du till boten? Kommentera nedan!

Senaste nytt
