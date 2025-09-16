Tre svenskar gripna i Portugal: Levde lyxliv – lurade äldre

Tre svenskar som misstänks ha lurat äldre på mångmiljonbelopp har gripits i Portugal. Polisen har fryst bankkonton samt beslagtagit dyra bilar och kontanter.

De tre männen, som är i 20–30-årsåldern, greps i Lissabon och i Algarve.

— De har levt ett lyxliv, säger Johan Sangby, utredningsledare för det svenska arbetet i insatsen.

Männen misstänks ha varit ledare för en omfattande bedrägeriverksamhet där en mängd svenskar blivit lurade på cirka 100–150 miljoner kronor.

— De har siktat in sig på äldre målsägande, säger Johan Sangby.

”Fjärrstyrda datorer”

Bedragarna misstänks att sedan början av 2023 ha kontaktat främst äldre via sms och på telefon och utgett sig för att komma från inkassobolag men även resebolag. Över tusen personer har lurats att ladda ned en programvara som gjort att bedragarna kunnat fjärrstyra deras dator.

Polisen kom ligan på spåren genom att analysera en stor mängd anmälningar om bedrägerier.

Under drygt ett år har utredningen pågått parallellt i Sverige och i Portugal. Svensk polis har bland annat spårat digitala bevis och hållit förhör med drabbade.

På tisdagen slog polisen till mot bedragarna i Portugal. Även polis från Sverige var på plats inför och under tillslaget.

Tillgångar säkrades

Förutom de tre svenskarna greps ytterligare 60 personer vid insatsen, de är misstänkta för olika brott kopplat till bedrägerierna.

— Det kan vara allt från rekryterare till regelrätta penningtvättare, säger Johan Sangby.

Han säger att det kan bli aktuellt med ytterligare gripanden.

Vid insatsen frystes bankkonton. Dessutom beslagtogs bland annat dyra bilar, kontanter, smycken och klockor.