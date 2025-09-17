Barnfamiljer kan få 8 000 mindre i månaden 2027

Regeringen föreslår en bidragsreform där socialbidrag stramas åt mest för stora barnfamiljer. För dem kan det innebära flera tusenlappar mindre i månaden.

Regeringen och SD är nu överens om hur deras bidragsreform ska utformas. Syftet är att komma till rätta med utanförskapet genom att öka drivkraften för att jobba.

– Alldeles för många människor har fastnat i ett långvarigt bidragsberoende med en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Det handlar framför allt om utrikesfödda, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Reformen innebär att riksnormen för hur socialbidragsbeloppet räknas ut stramas åt, vilket påverkar alla hushåll som får socialbidrag. Men för stora barnfamiljer föreslås dessutom en begränsningsregel i socialbidraget. Den ska gälla från första januari 2027.

För sammanboende föräldrar minskas det belopp man får i socialbidrag per barn från och med det fjärde barnet med 75 procent. För en ensamstående blir minskningen 40 procent från och med det fjärde barnet.

Så mycket mindre får barnfamiljer

För till exempel sammanboende med fem barn som i regeringens typfall i dag kan få 46 500 kronor i månaden i olika bidrag, minskas socialbidraget med drygt 8 000 kronor.

Eftersom mindre barnfamiljer inte omfattas av begränsningsregeln blir effekterna inte lika stora för dem. För sammanboende med två barn minskar socialbidraget med 800 kronor, i regeringens typfall.

Samtidigt föreslås att en jobbpremie införs under 2026 för de som levt på bidrag och börjar jobba. Premien kan betalas ut i 18 månader och motsvarar 15 procent av en lön på högst 25 000 kronor i månaden.

Krav för bidrag

En annan del i bidragsreformen är att alla som flyttar till Sverige från och med den 1 januari 2027 kommer att behöva kvalificera sig in i socialförsäkringen. Antingen genom att ha varit bosatta i Sverige i fem år eller genom att ha jobbat i minst tolv av 24 månader med en lön över 20 000 kronor i månaden.

Kravet gäller för till exempel barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, sjuk- och aktivitetsersättning och äldreförsörjningsstöd. Socialbidrag omfattas inte.

De som flyttar hit från andra EU-länder eller från ESS-länder berörs i praktiken inte, eftersom bosättningstiden även i de länderna räknas.