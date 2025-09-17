Problem hos Postnord – risk för förseningar

Postnord låter meddela att det finns risk för förseningar på grund av tekniska problem vid en av företagets terminaler.

Svenskarnas vanor när det kommer till att skicka brev har förändrats radikalt. Under våren konstaterade Post- och telestyrelsen (PTS) att brevvolymerna, under det senaste året, minskat med 12 procent. Går man hela vägen tillbaka till år 2000 rör det sig om en minskning på 70 procent.

– I takt med att digitaliseringen fortsätter kommer de traditionella breven spela en allt mindre roll som kommunikationssätt för det stora flertalet användare i samhället, vilket får konsekvenser för de ekonomiska förutsättningarna för att dela ut brev. Men fortfarande är det många verksamheter och privatpersoner som förlitar sig på brevet, sa Emma Maraschin, chef vid PTS enhet för postfrågor, i ett pressmeddelande då.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Postnord har också, vid flera tillfällen, uppmärksammat denna utvecklingen. På den egna hemsidan skriver de:



"Vilken typ av försändelser som delas ut till hushållen har förändrats dramatiskt. Från att handla mest om direktreklam, brev och räkningar har nu en stor del av posten ersatts av paketleveranser."

Och nu låter företaget meddela att man för närvarande har tekniska problem, vilket påverkar just paketleveranser.

Foto: Oscar Olsson/TT

Postnord: Förseningar på grund av tekniska problem

Mer specifikt har Postnord publicerat ett störningsmeddelande på den egna sajten.

"Ett tekniskt problem på Veddesta-terminalen har skapat förseningar i våra leveranser. Detta drabbar främst mottagare i Stockholmsområdet. Det kan dock påverka andra leveranser", uppger de.

Foto: Skärmavbild/Postnord.se

Enligt företaget väntas förseningarna fortsätta veckan ut.