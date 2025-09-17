Ikeas restauranger kommer inom snar framtid att ta in en helt ny rätt på menyn.

År 1975 introducerade Ikea den klassiska rätten köttbullar på menyn, och i samband med 40-årsjubileet i år introducerar företaget en helt ny rätt, som kommer att göra entré i Ikeas restauranger inom en snar framtid!

Ikeas första restaurang grundades 1960

Det första Ikea-varuhuset öppnade i Älmhult år 1958. Redan då ville grundaren Ingvar Kamprad att alla som handlade skulle ha möjlighet att dricka kaffe och äta kaka, och i varuhuset fanns då en liten kaffehörna för fikasugna kunder.

År 1960 öppnade Ikeas första riktiga restaurang. Idén föddes ur insikten att hungriga kunder handlar mindre, och med en riktig restaurang ville man få besökarna att stanna längre och handla mer. På menyn fanns då endast kalla rätter, skriver Ikea.

– Ingvar såg ju tidigt att kunderna lämnade varuhuset vid lunchtid för att äta någon annanstans. På så vis upptäckte han ett behov och en affärsmöjlighet, säger Marcus Carlsson, chef på Ikea Food i Sverige, i ett uttalande.

Hemliga receptet från 1975 används än i dag

I dag ser ungefär 80 procent av Ikeas meny likadan ut världen över, och köttbullarna är för många den mest självklara och klassiska rätten på menyn. Det hemliga receptet togs fram 1975 av kocken Severin Sjöstedt, och används än i dag.

Genom åren har Ikea utvecklat och introducerat nya grejer på menyn, det går till exempel numera även att beställa de klassiska köttbullarna med både kycklingbullar eller plantbaserade bollar istället. Nu kommer Ikea även att introducera ännu en klassiker, som kommer att rulla ut i restaurangerna inom en snart framtid.

Det hemliga receptet på Ikeas köttbullar togs fram 1975 av kocken Severin Sjöstedt, och används än i dag. Foto: Heiko Junge/TT

Ikea tar in älskad favorit – då finns den på menyn

Ikea har nämligen beslutat sig att införa falafel på menyn, något även Market uppmärksammat.

– Falafeln har blivit stapelvara i den svenska matkulturen under årens lopp och den aromatiska nötiga smaken har blivit en älskad favorit världen över. Det är även en spännande ny smak för Ikea, säger Daniel Yngvesson, global matdesigner på Ikea, i ett pressmeddelande enligt Market.

Falaflarna består av en blandning av kikärtor, zucchini, lök och kryddor, och kommer att serveras med couscous och aioli.