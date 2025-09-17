Nyheter24
Krocktest avslöjar livsfarlig miss på kinesisk småbil

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 11:28
Missen är livsfarlig. Foto: MG/ & EuroNCAP

Ett nytt krocktest visar att MG 3 kan vara direkt farlig att köra. Trots allvarliga säkerhetsbrister får bilen ändå fyra stjärnor i Euro NCAPs betyg. Varken FDM eller Euro NCAP rekommenderar att köpa modellen.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar danska FDM.

Sätet slets loss i krocktestet

Den lilla hybridbilen MG 3 har testats av Euro NCAP, och resultatet är minst sagt oroande. Vid frontalkollision revs förarsätet loss, vilket utsatte testdockan för extrem belastning. Dockans huvud slog dessutom i ratten eftersom förarairbagen inte blåstes upp tillräckligt.

Även passageraren fram utsattes för kraftiga smällar mot lår och bröst, medan vuxna i baksätet fick en kritiskt hög belastning på huvudet. 

När bilen testades i sidokollision sviktade gardinairbagen helt, vilket gjorde att en testdocka motsvarande ett tioårigt barn slog i bilens stolpe med full kraft. Resultat: noll poäng.

”Vi kan inte rekommendera bilen”

FDMs biltekniske redaktör Søren W. Rasmussen är mycket kritisk.

– Detta är en så grundläggande säkerhetsmiss att vi inte på något sätt kan rekommendera bilköpare att välja MG 3. Felet handlar inte om en liten detalj utan om själva konstruktionen av hur förarsätet är fäst i karossen, säger han.

Det är första gången sedan Euro NCAP började testa bilar 1997 som ett förarsäte har släppt i en krock.

Fyra stjärnor – trots allt

Frågan många ställer sig är hur en bil med så allvarliga brister ändå kan få fyra stjärnor. Svaret är att dagens testprotokoll inte tillåter att dra ner betyget tillräckligt, även om bilen är farlig på enskilda punkter.

– En bil med ett så grovt fel ska naturligtvis inte få fyra stjärnor. Men eftersom reglerna inte täcker ett scenario som detta, hamnar vi i en absurd situation där bilen får ett okej totalbetyg men ändå inte kan rekommenderas, säger Rasmussen.

MG lovar ändringar – men inte för sålda bilar

Efter kritiken har MG meddelat att de redan ändrat konstruktionen på förarsätet i nyproducerade bilar från augusti, och från oktober ska även förarairbagen förbättras. Däremot kommer inga bilar som redan är sålda att åtgärdas.

Euro NCAP har delat resultaten med myndigheterna för att avgöra om en återkallelse kan bli aktuell.

