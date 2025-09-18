Stor läcka på Volvo – känsliga uppgifter exponerade

IT-attacken mot Miljödata har avslöjat känsliga uppgifter om Volvoanställda, inklusive privata detaljer om panikångest och sorg efter närståendes död har läckts.

Efter den stora it-attacken mot Miljödata har uppgifter om över en miljon svenskar läckt ut. Tidigare har det rapporterats att personnummer, e-postadresser, telefonnummer och anställnings-ID har läckt. Men i ett internt meddelande till Volvokoncernen framgår det att läckan för deras anställda är större än så.

Enligt uppgifter från SVT har känslig information om rehabilitering och sjukfrånvaro spridits. Däremot har inte uppgifter om läkarintyg eller anteckningar spridits.

Panikångest och dödsfall – intima detaljer exponerade

Uppgifterna rör i huvudsak åren mellan 2019 och 2021. Enligt Göteborgs-Posten har information om drygt 3 300 sjuktillfällen och om 1 087 olika personer spridits.



I läckan förekommer uppgifter om anställdas psykiska hälsa och orsaker till sjukfrånvaro. Det finns uppgifter om hur medarbetare påverkats av anhörigas dödsfall och uppgifter om panikångestattacker. Information om magproblem, mensvärk, migrän och ett specifikt fall där en anställd drabbats av en hjärntumör, ingår också i läckan.

Volvo ser allvarlig på händelsen