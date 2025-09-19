Vecka 37 började drycken, som länge hyllats i Storbritannien, dyka upp i de svenska butikshyllorna. Nu hyllar kunderna Oatlys nya smak.

Oatly med smak av matcha fanns länge på tetra i Storbritannien, där det blev väldigt hyllat. Redan i juli sökte Nyheter24 Oatly för första gången, för att ta reda på om den hyllade drycken även skulle lanseras i Sverige.

Det var ett stort hemlighetsmakeri men tillslut kunde Karin Tangstedt, kommunikationsansvarig på Oatly Norden, meddela att det eventuellt skulle bli en matchalansering även i Sverige.

"Jag kommer kunna berätta mer om en eventuell matchalansering i Sverige om ett par veckor och återkommer då gärna till dig! ", skrev hon i ett mejl till Nyheter24.

Älskade drycken har kommit till Sverige

Och i början av september stod det klar, Oatly med smak av matcha på tetra skulle lanseras även i Sverige.

Annons

Drycken har en bas av Oatlys iKaffe havredryck och kombineras med matcha och en touch vanilj. Färgen på drycken är grön och den är 100 procent växtbaserad och tillverkad av svensk havre med högkvalitativ, finmald Tencha matcha.

– Matcha-trenden har fullkomligt exploderat på kort tid och vi är glada att lansera en drickfärdig matcha för alla som är nyfikna att prova. Just havredryck passar fantastiskt bra med matcha smakmässigt. Med vår nya dryck tar vi matcha-trenden ut i landet och in i vardagen, säger Ilse Siekkinen, vd för Oatlys verksamhet i Norden i ett pressmeddelande.

Kunderna hyllar Oatly med matcha

Från och med vecka 37 finns Oatly matcha att köpa i butikerna, och drycken har tagits emot lika väl i Sverige som i England.

Annons