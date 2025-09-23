Ambulansanställda i Västra Götalands län köper in egna skyddsvästar efter att många drabbats av hot och våld, rapporterar P4 Göteborg.

– Vi behöver ha en skyddsutrustning precis som de som jobbar på ett bygge har en hjälm på sig och en sele när de är på hög höjd, så behöver vi ha utrustning som kan skydda vår säkerhet, säger Martin Hulldin, styrelseledamot i Vårdförbundet Västra Götaland.

Kvinnlig ambulanssjukvårdare mördad

Enligt en undersökning som Vårdförbundet i regionen gjort vill en majoritet av ambulansförarna införa skyddsväst i arbetet.

Diskussionen har sedan tidigare förts även i andra regioner. Region Uppsala var först i landet med att införa skottsäkra västar i ambulansen, rapporterade tidningen Arbetet i mars 2024. I april i år infördes det även i Kalmar län, rapporterade P4 Kalmar.