– Vi behöver ha en skyddsutrustning precis som de som jobbar på ett bygge har en hjälm på sig och en sele när de är på hög höjd, så behöver vi ha utrustning som kan skydda vår säkerhet, säger Martin Hulldin, styrelseledamot i Vårdförbundet Västra Götaland.
Kvinnlig ambulanssjukvårdare mördad
Enligt en undersökning som Vårdförbundet i regionen gjort vill en majoritet av ambulansförarna införa skyddsväst i arbetet.
Diskussionen har sedan tidigare förts även i andra regioner. Region Uppsala var först i landet med att införa skottsäkra västar i ambulansen, rapporterade tidningen Arbetet i mars 2024. I april i år infördes det även i Kalmar län, rapporterade P4 Kalmar.
I lördags dödades en kvinnlig ambulanssjukvårdare under en utryckning i Harmånger, norr om Hudiksvall.