Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Uppsala

Ambulanspersonal vill ha skyddsväst – köper egna

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 10:32
Uppdaterad: 23 sep. 2025, kl. 15:30
Genrebilder. Foto: Johan Nilsson/TT

Ambulansanställda i Västra Götalands län köper in egna skyddsvästar efter att många drabbats av hot och våld, rapporterar P4 Göteborg.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Uppsala, Hot, Göteborg

– Vi behöver ha en skyddsutrustning precis som de som jobbar på ett bygge har en hjälm på sig och en sele när de är på hög höjd, så behöver vi ha utrustning som kan skydda vår säkerhet, säger Martin Hulldin, styrelseledamot i Vårdförbundet Västra Götaland.

LÄS MER: Polisens uppmaning till boende här: Se er omkring i skogen

Kvinnlig ambulanssjukvårdare mördad 

Enligt en undersökning som Vårdförbundet i regionen gjort vill en majoritet av ambulansförarna införa skyddsväst i arbetet.

Diskussionen har sedan tidigare förts även i andra regioner. Region Uppsala var först i landet med att införa skottsäkra västar i ambulansen, rapporterade tidningen Arbetet i mars 2024. I april i år infördes det även i Kalmar län, rapporterade P4 Kalmar.

I lördags dödades en kvinnlig ambulanssjukvårdare under en utryckning i Harmånger, norr om Hudiksvall.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:00
Nyheter
/ Inrikes

Kvinna död efter frontalkrock med lastbil

Idag
15:42
Nyheter
/ Inrikes

Skjutning mot musikjättens kontor i Stockholm

Idag
14:50
Nyheter
/ Inrikes

Sverige till Iran: Släpp Djalali omedelbart

Idag
14:42
Nyheter
/ Inrikes

EU-tvekan om åtgärder mot skarven

Idag
13:28
Nyheter
/ Inrikes

Elgiganten varnar för bluffen – utsatta uppmanas anmäla

Idag
13:20
Nyheter
/ Inrikes

Flera drönarlarm till Malmöpolisen

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons