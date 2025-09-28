Nyheter24
10 avgörande egenskaper – det här vill chefen se

Publicerad: 28 sep. 2025, kl. 07:00
En man som hurrar framför datorn och en bunt femhundralappar.
Social kompetens väger tungt i arbetslivet. Foto: Foto: Anders Wiklund & Henrik Montgomery/TT

Vill du lyckas med karriären? Då är det dags att vässa din sociala kompetens. Ny forskning visar att social kompetens väger tyngre än teknisk kunskap – och kan påverka allt från lön till personlig utveckling.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ny forskning visar att hela 85 procent av en individs framgång i arbetslivet hänger på social kompetens medan endast 15 procent beror på kunskap och tekniska färdigheter. Det rapporterar Tidningen Chef om. 

Social kompetens innefattar bland annat förmågan att kommunicera, lösa problem och samarbeta, något som enligt forskningen ska prioriteras vid rekrytering. För att bygga en arbetsstyrka som kan växa i en föränderlig miljö menar de att man ska prioritera dessa egenskaper.

Kunskap lever bara i två år

I en nyligen genomförd studie från Harvard Business Review, fastslås det även att spetskompetens kan tappa betydelse. Vid organisationsförändringar är det personer med flera kompetenser inom problemlösning, kommunikation och samarbete som blir opåverkade. 

Det uppskattas också att relevant kunskap tidigare haft en livslängd på tio år men att det nu minskat till fyra år – och snart kanske bara är två år.

Högre lön för de med social egenskaper 

Forskningen visar att individer med goda grundläggande färdigheter är mer benägna att utvecklas yrkesmässigt, uppnå högre löner och lära sig specificerade färdigheter snabbare. 

Ett exempel som framgår i forskningen är Spotify som har byggt sin arbetskultur kring social kompetens. De tror att nyckeln till framgång ligger i stark kommunikation och samarbete över olika team. 

10 egenskaper som arbetsgivare värderar högt 

Webbplatsen utbildning.se har sammanställt en lista över de tio sociala kompetenser som arbetsgivare värderar högst och som anses stärka ett CV:

  1. Driven 

  2. Social 

  3. Nyfiken 

  4. Positiv 

  5. Flexibel 

  6. Självständig 

  7. Pedagogisk 

  8. Självsäker 

  9. Inspirerande 

  10. Analytisk

