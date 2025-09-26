250 000 svenskar får samma vykort – det är anledningen

Västra Götalandsregionen genomför nu en ny satsning på äldre och riskgrupper. Med utskick av fysiska vykort hoppas de att fler ska vaccinera sig.

Nu påbörjas Västra Götalandsregionens nya satsning gällande vaccinationer, enligt uppgifter från Göteborgs Posten. 250 000 personer kommer att få ett vykort med information och uppmaningar om att ta vaccin för covid och influensa. Ett försök att nå ut till så många som möjligt i de rekommenderade grupperna.

Utskicken kommer att ske mellan den 24 september och 2 oktober.

“Viktigt att nå så hög vaccinationstäckning som möjligt”

Ett fysiskt vykort om vaccination kommer att skickas ut till alla som ingår i riskgrupp. Till de som aktiverat sin brevlåda hos 1177 kommer digital information att skickas. Detta för att Västra Götalandsregionen vill undersöka ifall direkta utskick påverkar vaccinationstäckningen.

Fysiska vykort till alla i riskgrupp. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Det är viktigt att vi når så hög vaccinationstäckning som möjligt bland våra äldsta och sköraste. Eftersom rekommendationen ser annorlunda ut denna säsong vill vi informera personer 65 år och äldre om vilka rekommendationer som gäller. Det är viktigt att rätt personer kommer i väg och tar sina sprutor, säger Anna Hedman, regional vaccinationssamordnare, på VGR Fokus hemsida.

Då påbörjas vaccinationerna