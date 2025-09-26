Nyheter24
250 000 svenskar får samma vykort – det är anledningen

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 16:28
Pensionärer, en spruta och ett brevinkast med mycket brev.
Västra Götalandsregionen satsar för att fler ska vaccinera sig. Foto: ​​Janerik Henriksson/TT & Johan Nilsson / TT & Jessica Gow/TT

Västra Götalandsregionen genomför nu en ny satsning på äldre och riskgrupper. Med utskick av fysiska vykort hoppas de att fler ska vaccinera sig.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Nu påbörjas Västra Götalandsregionens nya satsning gällande vaccinationer, enligt uppgifter från Göteborgs Posten. 250 000 personer kommer att få ett vykort med information och uppmaningar om att ta vaccin för covid och influensa. Ett försök att nå ut till så många som möjligt i de rekommenderade grupperna. 

Utskicken kommer att ske mellan den 24 september och 2 oktober.

“Viktigt att nå så hög vaccinationstäckning som möjligt” 

Ett fysiskt vykort om vaccination kommer att skickas ut till alla som ingår i riskgrupp. Till de som aktiverat sin brevlåda hos 1177 kommer digital information att skickas. Detta för att Västra Götalandsregionen vill undersöka ifall direkta utskick påverkar vaccinationstäckningen. 

Fysiska vykort till alla i riskgrupp. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Det är viktigt att vi når så hög vaccinationstäckning som möjligt bland våra äldsta och sköraste. Eftersom rekommendationen ser annorlunda ut denna säsong vill vi informera personer 65 år och äldre om vilka rekommendationer som gäller. Det är viktigt att rätt personer kommer i väg och tar sina sprutor, säger Anna Hedman, regional vaccinationssamordnare, på VGR Fokus hemsida.

Då påbörjas vaccinationerna 

Den 14 oktober kommer vaccinationerna att påbörjas.

