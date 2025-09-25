Då slipper du böter – även om fartkameran fångat dig på bild

Fartkamerorna blixtrar längs de svenska vägarna, men inte illa som fångas på bild får böter.

I Sverige finns det runt 2 500 fartkameror längs de statliga vägarna. De är utplacerade för att få förare att sänka hastigheten där risken för olyckor är stor – och det verkar vara ett lyckat koncept.

Enligt statistik från polisen minskar antalet trafikolyckor med döda eller svårt skadade med mellan 20 och 30 procent på vägar med fartkameror.

En av Sveriges många fartkameror. Foto: Anders Good / TT

Tvillingar kan slippa böter

Antalet personer som åker fast för fortkörning har ökat lavinartat. 2024 delades 105 000 böter ut till fartsyndare som fångats av fartkameror, vilket är en ökning md 26 000 jämfört med året innan, skriver Carup.

Men inte alla som fastnat på bild åker dit, långt därifrån.

Ett exempel på personer som kan slippa böter är enäggstvillingar. Anledningen till det är att det är svårt för polisen att bevisa vem det verkligen var som satt i bilen.

Så överklagar den ena tvillingen boten och säger att det var den andra tvillingen körde, så är chansen stor att hen slipper betala.

Skulle polisen kunna se skillnad på Daniel och Henrik Sedin? Foto: Darryl Dyck

Motorcyklister kan köra för fort

Men det finns en annan grupp på vägarna som också är svår att bötfälla, även om de kör alldeles för fort och fångas på bild och det är motorcyklister.

Anledningen till det är att dessa fordon sällan har registreringsskylt fram. Dessutom gör hjälmen det ännu svårare att identifiera föraren.

– Grunden är att det krävs att vi ska kunna identifiera föraren för att vi ska kunna inleda förundersökning, säger Mathias Rutegård, pressekreterare på polisen till Nyheter24 och fortsätter:

– Om bilden på föraren stämmer med pass- eller körkortsfoto skickas ett underrättelsedokument med bild och mätdata till den som kört fordonet. Går det inte att identifiera föraren skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som har kört fordonet vid den aktuella tidpunkten.