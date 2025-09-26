Det senaste programmet av "Skavlan ovh Sverige" har skapat debatt. Den heta potatisen? Om det är okej att dricka alkohol inför barnen.

I säsongens fjärde Skavlan & Sverige var temat alkohol och frågeställningen: "Hade mänskligheten haft det bättre utan alkohol?". På plats för att diskutera frågan var Lars Lerin, konstnär, Elaf Ali, journalist, Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker, Katrin Zytomierska, entreprenör och Lucas Nilsson, IOGT-NTO.

Diskussionen hettade till rejält när det kom till frågan om det är okej att dricka inför sina barn. I ena ringhörnan stod Lars Lerin, Elaf Ali och Lucas Nilsson, och i den andra Katrin Zytomierska, Edward Blom, och i viss mån även Skavlan själv.

Edvard Blom: "Man kanske dricker för sällan"

Ett argument för att inte dricka inför barnen som framhölls var att de inte skulle behöva se sina föräldrar bli annorlunda.

Annons

– Jag tycker att barn ska få se en dricka från start. Jag förändras inte som person när jag dricker vin till maten eller på midsommar. Herre gud. Är jag med vuxna absolut, men inte med mina barn, sa Zytomierska i programmet och fick medhåll av Edvard Blom:

– Man kanske dricker för sällan om barnen tycker man ät annorlunda.

Är det okej att dricka vin framför barnen?

Programmet har skapat debatt på flera håll. I krönikan "Alkoholbråket i SVT gjorde mig kär i Edward och Katrin", skriver Nyheter24:s nöjeschef Gabriella Bark: "Jag satt gapandes, nickandes och skrattandes åt deras argument."

Nyheter24 frågade läsarna vad de tycker i frågan: Är det okej att dricka vin framför barn", och diskussionen tog rejäl fart på Facebook.

Majoriteten av läsarna svarade ja på frågan, men understryker att det ska röra sig om mängder så att den vuxna inte bli märkbart berusad.



"Självklart ok. Är uppväxt med vuxna runt mig som drack och har ingen negativ erfarenhet! Förknippar alkohol med fest och glädje och det gör mina barn med 😁 Har man dåligt spritsinne är det bäst för alla att inte dricka alls."

"Ja i måttliga mängder är helt okej. Vin eller öl till maten eller en drink framför TVn. Man dricker ju för att det är gott inte för att berusa sig. Men inga fylleslag."

"Dricker man ett glas till maten och förhåller sig på ett sunt sätt till alkohol finns ju inga problem.

När vuxna människor super eller inte klarar av sociala situationer utan alkohol blir det osunt och det beteendet är direkt ärftligt"

"Enligt min mening/åsikt så kan jag tycka att 1 glas öl/vin/cider går bra. Men supa sig full framför barnet går ALDRIG hand i hand!"

"Nej , absolut inte!!!"