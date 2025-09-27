Nyheter24
Cyberattack

Uppgifter om barn läckta på darknet – över 8 000 drabbade

Publicerad: 27 sep. 2025, kl. 09:02
Förskolebarn och en dator.
8000 barns uppgifter är läckta i den stora cyberattacken. Foto: Hasse Holmberg/TT & Fredrik Sandberg/TT

P4 Kronoberg uppger att över 8 000 barns personuppgifter har spridits på darknet efter den stora cyberattacken mot Miljödata. En stor mängd av barnens uppgifter kommer från Älmhus- och Eskilstuna kommun.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Cyberattack, Läcka, Volvo, Hackad

Över 8 000 barns uppgifter har lagts ut på darknet i samband med cyberattacken mot Miljödata, rapporterar P4 Kronoberg om. De kan också avslöja att nästan 3 000 barn i Älmhult kommun drabbats av läckan

LÄS MER: 1 miljon svenskar hackade – uppmaningen: Gör detta nu

Uppgifter om mobbning och slagsmål

Efter angreppet mot systemleverantören Miljödata, som används av många kommuner, läckte över en miljon svenskars personliga uppgifter. Tidigare har Nyheter24 rapporterat om händelsen och att flera stora företag, Volvo bland annat, har anställda vars uppgifter läckt. Nu har det visat sig att konsekvenserna fortsätter att bli allt allvarligare och att läckan växer. 

P4 uppger att uppgifterna i Älmhult kommer från ett system som är till för att rapportera om incidenter som skett i förskolan eller skolan. Det kan handla om bland annat mobbning eller slagsmål.

Under fredagsförmiddagen kunde även Eskilstuna kommun gå ut med att omkring 1 500 personuppgifter, kopplade till ungdomar under 18 år, är läckta, enligt uppgifter från SVT. Uppgifterna rör ungdomar som haft kortare sommarjobb inom kommunens egna verksamheter. 

LÄS MER: Stor läcka på Volvo – känsliga uppgifter exponerade

“Borde klassificeras som så mycket känsligare”

I intervjun med P4 Kronoberg intervjuas en pappa vars barns personuppgifter spridits. Pappan förklarar att det finns information med i läckan som bedragare kan använda för att anskaffa sig information och lura dem. Han menar också att konsekvenserna kommer att bestå. 

– Jag tänker spontant att varför kommunen har lagrat så mycket data och så mycket information om barn som borde klassificeras som så mycket känsligare, säger han i intervjun.

LÄS MER: Så vet du om din mejladress blivit hackad – efter läckan

Kommentarer

