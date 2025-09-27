Efter att miljöförvaltningen gjort att stort Nutellafynd, men inte kunnat identifiera varifrån de kom måste alla burkar slängas. Men först ska de separeras, för hand. Nu hamnar burkarna på regeringens bord.

I mitten av augusti 2024 hittade man av en slump massa burkar med Nutella vid en livsmedelsinspektion i en godisgrossists lagerlokal.

Nutellaburkarna gick inte att spåra varifrån de kom, och det gjorde att miljöförvaltningen inte ville att burkarna släpptes ut på marknaden och såldes i olika godisbutiker.

2 260 burkar Nutella ska slängas

Det är inte ovanligt att miljöförvaltningen stoppar livsmedel som inte får säljas, men det är sedan 1 januari 2024 lag på att livsmedelsaktörer måste tömma förpackningar på sitt innehåll innan de slängs.

Nu är det alltså upp till miljöförvaltningen att kontrollera så att någon, för hand, slevar ut all Nutella ur de 2 260 burkarna.

Men man har inte kunnat utse någon som ska göra detta, och därför står burkarna kvar på lagret.

– Vi som tillsynsmyndighet har inte förutsättningarna eller lokalerna för att göra den här separeringen. Och det finns ingen aktör, vad vi känner till, som kan göra det åt oss heller. Sysav kan i vissa fall separera matavfall från förpackningar, men det går inte med alla förpackningar, säger Arvid Nordland, avdelningschef på miljöförvaltningen i Malmö, till Sydsvenskan.

Svårt att separera 2 000 burkar Nutella för hand

Vissa saker är lättare att separera än andra. Till exempel kaffe, är bara att öppna påsen och hälla ut. Men Nutella, som är ganska kompakt och trögflytande, är betydligt svårare att separera.

Det finns dock undantag, där man inte behöver separera livsmedlet från sin förpackning.

– Det gäller exempelvis animaliska produkter där det finns risk för smitta. Det är för att man ska slippa stå och hantera kött som misstänks vara smittat.

Nu hamnar Nutellaburkarna på regeringes bord

Men Nutellaburkarna kommer inte omfattas av detta undantag. Man tänker därför kontakta regeringen med en formell begäran och be dem se över lagstiftningen.