3 hundraser med extra stor risk för tumörer

En ny studie avslöjar att vissa hundraser är mer benägna att utveckla tumörer. Ta reda på vilka raser det gäller och hur du kan förebygga detta.

Vissa hundraser drabbas oftare än andra av mastcellstumörer, en typ av hudtumör, visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Enligt veterinärkliniken Birsta kan mastcellstumörer se ut som en helt vanlig hudknöl och vara varierande i sitt utseende. De sitter dock oftast på benen eller på kroppen.

De hundraser som enligt studien drabbas mer ofta av hudtumören är:

Dogo argentino

Boxer

Bullmastiff

De hundraser som enligt studien drabbas minst av hudtumören är:

Cavalier king

Charles spaniel

Jämthund

"Viktigt att man blir mer uppmärksam"

Forskarna vet inte helt säkert varför vissa raser drabbas oftare än andra. Henrik Rönnberg, professor i veterinärmedicin och en av forskarna, säger till SR:s Vetenskapsradion att kunskapen kan hjälpa till att upptäcka tumörer i tid.

— Jag tycker det är viktigt att man kanske blir mer uppmärksam inom vissa hundraser att gå på hälsokontroller, framför allt när hunden börjar bli medelålders och äldre.