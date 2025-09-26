Höstens faror för hunden – det här måste du veta

Hösten är här och med den följer flera risker för våra fyrbenta vänner. Från giftiga svampar till mörka kvällspromenader – här är experternas tips för att hålla din hund trygg under de kommande månaderna.

När hösten kommer med svampplockning, kyligare väder och mörkare kvällar, ökar också risken för flera faror som kan drabba våra hundar. Allt från giftiga svampar och ekollon till glykolförgiftning och spridning av kennelhosta är något många hundägare inte tänker på – förrän det är för sent.

Veterinärer varnar nu för att skador och sjukdomar bland hundar ökar markant under höstmånaderna, enligt statistik från försäkringsbolaget Agria.

Giftiga svampar i skogen

Hösten lockar många ut i svampskogen – ofta med hunden i släptåg. Men flera vanliga svampsorter kan vara direkt livsfarliga för hundar.

Symtom som kräkningar och diarré är vanliga, men vissa svampar kan orsaka allvarligare skador på lever och njurar.

De giftiga svampar som är farliga för människor är i regel också farliga för hundar. Det handlar bland annat om olika flugsvampar, toppig giftspindling och stenmurkla. Misstänker du att din hund fått i sig svamp, bör du omedelbart kontakta veterinär.

Glykol – en dödsfälla på marken

När temperaturen sjunker är det många som fyller på med kylarvätska i bilen. Men glykol, som finns i flera typer av vätskor, är livsfarligt för hundar – även i små mängder.

Eftersom den söta smaken kan locka till sig nyfikna hundar, uppstår en allvarlig risk på exempelvis parkeringar och i garage.

Symtomen vid glykolförgiftning inkluderar illamående, kräkningar, ökad törst och vinglighet. Enligt veterinär Lotta Möller kan konsekvenserna bli allvarliga.

– Även små mängder av glykol kan ställa till stora problem och i värsta fall leda till dödsfall, säger hon i ett pressmeddelande från Agria.

Ekollon och kastanjer – mer farliga än de ser ut

Under hösten faller både ekollon och kastanjer till marken, vilket kan verka spännande för en matglad hund. Men förtäring kan leda till förgiftningssymptom eller till och med stopp i tarmen, vilket i värsta fall kräver kirurgi.

Som hundägare bör du vara extra vaksam under promenader i områden med ek- eller kastanjeträd – särskilt om du vet att din hund gärna äter saker från marken.

Mörkare kvällar kräver bättre synlighet

När solen går ner tidigare blir kvällspromenaderna snabbt mörka. Reflexer och lampor är ett måste för att både du och din hund ska synas ordentligt i trafiken. En bra reflexväst och en blinkande lampa kan rädda liv. Tänk på att reflexer blir sämre med tiden – testa dem regelbundet och byt ut vid behov.

Ökad risk för kennelhosta

Precis som människor kan hundar drabbas av luftvägsinfektioner. Under hösten sprids kennelhosta lättare, särskilt i hundtäta miljöer som rastgårdar, tävlingar och hunddagis. Hosta, kväljningar och feber är vanliga tecken.