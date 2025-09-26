En man på Åland körde för "sakta", vilket ledde till en saftig bot. Vad gäller i Sverige?

Det är vanligt att för hög hastighet leder till böter, men visste du att du även kan straffas för att köra för långsamt? Under vissa omständigheter kan låg hastighet skapa farliga trafiksituationer, och lagen är tydlig.

Ett nyligen avgjort fall visar att det inte bara är fartdårar som kan hamna inför rätta. Ibland kan överdrivet försiktigt körande faktiskt också leda till rättsliga åtgärder.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

För långsam körning ledde till böter

En äldre man i 85-årsåldern har dömts av Ålands tingsrätt efter att ha kört onormalt långsamt på två större vägar, under en färd i december 2024, rapporterar Ålands Radio.

Mannen i fråga höll enligt åtalet en hastighet på endast 15 till 20 km/h på en sträcka där hastighetsgränsen låg mellan 70 och 90 km/h.

Polisens utredning visade att mannens körsätt inte bara skapade irritation, utan också en konkret trafikfara. Utöver den mycket låga hastigheten observerades att han vinglade över vägbanan och flera gånger körde in i det mötande körfältet.

Situationen beskrevs som riskfylld och trafikosäker.

Mannen erkände händelsen och dömdes till 20 dagsböter, sammanlagt 520 euro, vilket motsvarar cirka 5 700 svenska kronor.

Han fick även betala en brottsofferavgift på 40 euro, motsvarande 440 svenska kronor.

Vad gäller i Sverige vid långsam körning?

Även i Sverige kan för låg hastighet vara ett brott mot trafikförordningen, särskilt om det stör eller utgör en fara för andra trafikanter.

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) ska fordon föras med en hastighet som är anpassad till omständigheterna, och det är förbjudet att utan giltigt skäl köra onödigt långsamt eller att hindra annan trafik.

Vilken lägsta hastighet blir olaglig? Det finns ingen specifik, enligt trafikreglerna. Men att köra på ett sätt som bryter mot trafikrytmen eller skapar farliga och störande situationer kan bli ett brott.

Att köra väldigt långsamt på en motorväg, landsväg eller andra större trafikleder kan resultera i böter, eller i vissa fall, indraget körkort.