Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Körde 15 km/h på åländsk 90-väg – fick böter

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 12:32
Man kör bil och euro sedlar.
Foto: Martina Holmberg/TT & Jonas Ekströmer/TT

En man på Åland körde för "sakta", vilket ledde till en saftig bot. Vad gäller i Sverige?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Motor

Det är vanligt att för hög hastighet leder till böter, men visste du att du även kan straffas för att köra för långsamt? Under vissa omständigheter kan låg hastighet skapa farliga trafiksituationer, och lagen är tydlig. 

Ett nyligen avgjort fall visar att det inte bara är fartdårar som kan hamna inför rätta. Ibland kan överdrivet försiktigt körande faktiskt också leda till rättsliga åtgärder. 

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

LÄS MER: Körde 252 km/h på 50-väg – slipper böter

För långsam körning ledde till böter

En äldre man i 85-årsåldern har dömts av Ålands tingsrätt efter att ha kört onormalt långsamt på två större vägar, under en färd i december 2024, rapporterar Ålands Radio

Annons

Mannen i fråga höll enligt åtalet en hastighet på endast 15 till 20 km/h på en sträcka där hastighetsgränsen låg mellan 70 och 90 km/h. 

Polisens utredning visade att mannens körsätt inte bara skapade irritation, utan också en konkret trafikfara. Utöver den mycket låga hastigheten observerades att han vinglade över vägbanan och flera gånger körde in i det mötande körfältet.

Situationen beskrevs som riskfylld och trafikosäker.

Mannen erkände händelsen och dömdes till 20 dagsböter, sammanlagt 520 euro, vilket motsvarar cirka 5 700 svenska kronor. 

Han fick även betala en brottsofferavgift på 40 euro, motsvarande 440 svenska kronor. 

LÄS MER: Över 160 000 bilar återkallas – dörr kan lossna

Vad gäller i Sverige vid långsam körning?

Även i Sverige kan för låg hastighet vara ett brott mot trafikförordningen, särskilt om det stör eller utgör en fara för andra trafikanter. 

Annons

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) ska fordon föras med en hastighet som är anpassad till omständigheterna, och det är förbjudet att utan giltigt skäl köra onödigt långsamt eller att hindra annan trafik.

Vilken lägsta hastighet blir olaglig? Det finns ingen specifik, enligt trafikreglerna. Men att köra på ett sätt som bryter mot trafikrytmen eller skapar farliga och störande situationer kan bli ett brott. 

Att köra väldigt långsamt på en motorväg, landsväg eller andra större trafikleder kan resultera i böter, eller i vissa fall, indraget körkort. 

Så, nästa gång du vill vara "duktig" och köra alldeles för långsamt, kan även det leda till en böter.

LÄS MER: Vinterdäcket fick bäst betyg – här är förloraren 2025

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:32
Nyheter
/ Motor

Körde 15 km/h på åländsk 90-väg – fick böter

Igår
21:30
Nyheter
/ Motor

EU-krav: Snart får din elbil ett eget pass

Igår
19:30
Nyheter
/ Motor

Folksam slår larm: Olagliga bilbarnstolar säljs på nätet

Igår
17:30
Nyheter
/ Motor

Okända F1-jättens gatbil provkörd

Igår
14:01
Nyheter
/ Motor

Körkortet i mobilen ger körförbud överallt

Igår
07:29
Nyheter
/ Motor

Då slipper du böter – även om fartkameran fångat dig på bild

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons