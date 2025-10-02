Expert om listeriautbrottet: ”Förvånad"

Ett stort antal matgäster har behövt sjukhusvård efter att de senaste dagarna ha ätit på en lyxkrog i Stockholm. Det misstänkta listeriautbrottet förvånar Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Mats Lindblad. Jag skulle säga att det är ganska unikt, säger han.

Ett 20-tal personer i Stockholmsregionen vårdades på onsdagen på sjukhus med misstänkt listeriainfektion efter att ha ätit på restaurangen. Dessutom kom på torsdagen uppgifter om att även ett tiotal personer i Uppsala, samt flera i Örebro och Kronoberg behövt söka vård.

Minst tre av personerna har drabbats av sepsis på grund av listeria.

Omfattningen av det misstänkta utbrottet är väldigt ovanlig, enligt Mats Lindblad.

– Jag är absolut förvånad. Nu är ju inte utredningen färdig, men om alla dessa skulle ha drabbats av listeria på en restaurang är det högst ovanligt, säger han.

– Jag har jobbat på Livsmedelsverket i snart 25 år och jag har inte tidigare varit med om ett restaurangutbrott av listeria.

Höga halter?

Listeriabakterien kan orsaka allvarlig sjukdom hos exempelvis personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre eller hos gravida. För de flesta andra är bakterien dock normalt sett ofarlig. Det tyder på att de drabbade restauranggästerna kan ha fått i sig relativt höga halter.

– Det troligaste är att man inte drabbas alls, säger Mats Lindblad.

– Men ju mer man får i sig, desto större risk är det att man blir sjuk. När personer som inte är i riskgruppen drabbas då är det ofta väldigt höga halter av listeria i det man har ätit.

Ingen oro

Även bland dem som blir sjuka är dock de allvarligare symptomen – som sepsis eller hjärnhinneinflammation – ovanliga.

För de flesta finns ingen anledning till oro, enligt Mats Lindblad.

– Nej, jag tycker faktiskt inte att man behöver oroa sig. Det här är extremt ovanligt, säger han.