Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Kronoberg

Expert om listeriautbrottet: ”Förvånad"

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 13:58
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 15:28
Genrebilder. Foto: Anders Wiklund/TT & Johan Nilsson/TT

Ett stort antal matgäster har behövt sjukhusvård efter att de senaste dagarna ha ätit på en lyxkrog i Stockholm. Det misstänkta listeriautbrottet förvånar Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Mats Lindblad. Jag skulle säga att det är ganska unikt, säger han.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Kronoberg, Uppsala, Stockholm, Örebro

Ett 20-tal personer i Stockholmsregionen vårdades på onsdagen på sjukhus med misstänkt listeriainfektion efter att ha ätit på restaurangen. Dessutom kom på torsdagen uppgifter om att även ett tiotal personer i Uppsala, samt flera i Örebro och Kronoberg behövt söka vård.

Minst tre av personerna har drabbats av sepsis på grund av listeria.

Omfattningen av det misstänkta utbrottet är väldigt ovanlig, enligt Mats Lindblad.

– Jag är absolut förvånad. Nu är ju inte utredningen färdig, men om alla dessa skulle ha drabbats av listeria på en restaurang är det högst ovanligt, säger han.

– Jag har jobbat på Livsmedelsverket i snart 25 år och jag har inte tidigare varit med om ett restaurangutbrott av listeria.

LÄS MER: Listeriautbrottet på Coco & Carmen: Det här har hänt

Höga halter?

Listeriabakterien kan orsaka allvarlig sjukdom hos exempelvis personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre eller hos gravida. För de flesta andra är bakterien dock normalt sett ofarlig. Det tyder på att de drabbade restauranggästerna kan ha fått i sig relativt höga halter.

Annons

– Det troligaste är att man inte drabbas alls, säger Mats Lindblad.

– Men ju mer man får i sig, desto större risk är det att man blir sjuk. När personer som inte är i riskgruppen drabbas då är det ofta väldigt höga halter av listeria i det man har ätit.

LÄS MER: Barn förgiftades av bakverk med knark – utredning läggs ner

Ingen oro

Även bland dem som blir sjuka är dock de allvarligare symptomen – som sepsis eller hjärnhinneinflammation – ovanliga.

För de flesta finns ingen anledning till oro, enligt Mats Lindblad.

– Nej, jag tycker faktiskt inte att man behöver oroa sig. Det här är extremt ovanligt, säger han.

– Däremot finns det ju särskilda råd från Livsmedelsverket om man är i en riskgrupp. Det kan gälla gravida, för äldre eller om man av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

LÄS MER: Tio misstänka listeriafall i Uppsala – har ätit på lyxkrogen

Fakta: Listeria

Listeria är en bakterie som kan orsaka infektionen listerios.

Bakterien finns allmänt spridd i naturen. Den kan föröka sig även i kylskåpstemperatur och utan syre. Det gör att riskerna ökar i livsmedel som har lång hållbarhet och sedan äts utan att hettas upp.

Det gäller till exempel rökt eller gravad fisk, vissa charkprodukter samt mögel- och kittostar.

Personer som inte tillhör någon riskgrupp blir vanligtvis inte sjuka.

Personer med nedsatt immunförsvar eller sköra äldre kan dock i allvarliga fall drabbas av sepsis (tidigare kallat blodförgiftning) eller hjärnhinneinflammation.

Även mag- och tarmbesvär som diarré och kräkningar förekommer.

Hos gravida kan infektionen ge influensaliknande symptom och i värsta fall leda till att fostret dör.

Källa: Livsmedelsverket.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:33
Sport

J-O Waldners galna fest – världskända fotbollsspelaren på plats

Idag
14:46
Nyheter
/ Inrikes

Kriminalvårdens generaldirektör lämnar sin post

Idag
14:22
Nyheter
/ Inrikes

S miljardsatsar på äldreomsorg och pensionärer

Idag
13:58
Nyheter
/ Inrikes

Expert om listeriautbrottet: ”Förvånad"

Idag
13:14
Nyheter
/ Inrikes

Nya krav på vinterdäck för lastbilar – börjar gälla i höst

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Översvämningarna i Västernorrland ska utredas

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons