Statsepidemiologen om listeriautbrottet: Mycket ovanligt

Folkhälsomyndigheten är inkopplad i det pågående listeriautbrottet, som lett till att flera personer lagts in på sjukhus. Det här är mycket ovanligt, säger tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård.

Listeriautbrottet kopplas till lyxkrogen Coco & Carmen i Stockholm, men flera av dem som har smittats är hemmahörande i andra delar av landet.

Folkhälsomyndigheten har kopplats in för att samordna mellan regionerna.

Att det är så många personer som insjuknat får Erik Sturegård att höja på ögonbrynen. Vanligtvis är det äldre, gravida eller personer med nedsatt immunsystem som drabbas värst av listeriabakterien.

– Där är vi lite rädda, för i övrigt är det vanliga med listeria att de flesta människor blir ganska lindrigt sjuka, säger Sturegård.

Kort inkubationstid

Det är också ovanligt att personer drabbats av sepsis så snabbt efter restaurangbesöket, att inkubationstiden är så kort.

– Det är möjligt att det beror på att det har varit en väldigt hög smittdos, men det är för tidigt att säga.

Sturegård berömmer restaurangen, Stockholms stad och smittskyddet för hur utbrottet har hanterats och hur snabbt gästerna och de befarat smittade underrättats.

– Det viktiga nu är att vi säkerställer att informationen har nått ut till alla.

Hitta källan

Utöver samordning kommer Folkhälsomyndigheten även att bistå med att undersöka tester från drabbade personer för att se om de epidemiologiskt hänger ihop. Dessutom vill myndigheten analysera födoämnen från restaurangen och säkerställa vad utbrottet orsakats av.