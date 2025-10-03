Par i Malmö drev dopingsfabrik – döms till fängelse

Döms för grova dopingsbrott

När brottsligheten avbröts i december 2024 hade de enligt åtalet nästan åtta miljoner enheter dopningsmedel, som hittades på olika adresser i Malmö.

Båda döms för grova dopningsbrott. Mannen anses ha varit drivande i verksamheten och hade redan dragit igång den när kvinnan blev hans sambo. I hennes fall tar tingsrätten hänsyn till att hon bidragit med information som underlättat polisutredningen och att hon i någon mån framstår som utnyttjad.