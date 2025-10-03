Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Malmö

Par i Malmö drev dopingsfabrik – döms till fängelse

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 15:20
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 15:59
Ett Malmöpar döms för grova dopningsbrott. Genrebilder. Foto: Johan Nilsson/TT & Isabell Höjman/TT

I flera års tid tillverkade ett Malmöpar dopningsmedel i stor skala. Nu döms mannen till sex års fängelse och kvinnan till fängelse i två år och nio månader.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Malmö

De köpte in råmaterial och bearbetade det till injektionslösningar och tabletter. Malmö tingsrätt kallar verksamheten ”högst yrkesmässig”.

Döms för grova dopingsbrott

När brottsligheten avbröts i december 2024 hade de enligt åtalet nästan åtta miljoner enheter dopningsmedel, som hittades på olika adresser i Malmö.

Båda döms för grova dopningsbrott. Mannen anses ha varit drivande i verksamheten och hade redan dragit igång den när kvinnan blev hans sambo. I hennes fall tar tingsrätten hänsyn till att hon bidragit med information som underlättat polisutredningen och att hon i någon mån framstår som utnyttjad.

Kommentarer

